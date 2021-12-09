5種「生肖+血型」2022迎來大翻轉！　Top1有意想不到「好財運」

▲2022年即將到來，你準備好了嗎？（圖／pixabay)

實習記者黃品臻／綜合報導

2021年在疫情稍歇下即將來到尾聲，今年最特別的就是大家齊心度過了消失的半年時光，每個人都努力適應疫情中生活，而新的一年即將展開，人人都希望能有一番新氣象。日本網站「ananweb」近日就分析了「生肖+血型」的運勢，列出五種組合，在2022年運勢將會有巨大的變化。

第五名：屬蛇＋O型

[廣告]請繼續往下閱讀...

這個組合在2022年可能會受到人際關係很大的影響，這些影響不局限於好或壞，自己需要多加留意，不過可以盡量與有強烈負面情緒的人保持距離。

另外這個組合有機會可以找到尋覓已久的東西，到二手服飾店、二手書店或跳蚤市場都是不錯的選擇。

第四名：屬雞＋A型

2022年對這個組合的人來說是個自我實現的時刻，能得到自己想要的成果、信心倍增，他人也會對你有很好的評價，金錢與愛情的運勢也都不錯，戀愛方面可以大膽嘗試，不過一般人際關係的運勢可能就相對差一點。

第三名：屬鼠＋A型

這個組合在2022年會有更多機會在眾人面前表現，好比為了工作舉行的一場重要演講，雖然可能會有點壓力，但要相信自己能讓對方感到有說服力，只要提前做好準備就能一切順利。

另外在感情方面，可以挑些樸實、溫馨的店家與對象一起用餐，也許會有意想不到的發展。

第二名：屬豬＋O型

2022年是這個組合迎接大挑戰的好時機，由於精神狀態相當穩定，鬥志也很高昂，很適合勇於嘗試，不過機遇也會伴隨壓力而來，此時與其擔心「失敗了怎麼辦」，不如在心中描繪出成功的理想藍圖並放手實踐，此外，除了單純往前衝，也可多觀察周圍的環境，會有一些新發現。

第一名：屬龍＋B型

這個組合會在2022年結束現況，迎接新的開始，如果你正試圖打開通往新世界的大門，這是一個改變自己、改變命運的好機會。

另外在理財方面也有好運勢，自己對於理財的興趣也可能會增加，不妨多搜集相關資訊，好運就會到來。