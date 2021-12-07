維基百科20年前「第一筆編輯」以NFT形式拍賣　短短2字估價上百萬

▲維基百科首筆編輯項目將以NFT形式拍賣。（圖／翻攝自佳士得拍賣網站）

記者張寧倢／編譯

維基百科的創辦人之一吉米•威爾斯（Jimmy Wales）搭上NFT（非同質化代幣）全球熱潮，將20年前由他親自輸入的維基百科第一筆編輯項目──「Hello, World!」以NFT形式公開拍賣，預期最終能以15萬美元（約新台幣415萬元）的高價賣出。

根據CNN報導，2001年1月15日，威爾斯在維基百科（Wikipedia）網站上線後第一次在首頁進行編輯，內容只有短短的一句「Hello, World!」（你好，世界！）。即使是極度樂觀的威爾斯，當時也只是希望未來能躋身前100或前50大網站，但他沒想到的是，維基百科現已成為網路最大的免費資料庫、全球前10大訪問量最大的網站。

Jimmy Wales is selling his first Wikipedia edit as an NFT https://t.co/sXOwp55xHi pic.twitter.com/yjqM5PY8uB — The Verge (@verge) December 5, 2021

如今，威爾斯將維基百科首筆編輯項目與他當時開發網站所使用的草莓色iMac電腦，以虛擬的NFT形式放上佳士得（Christie's）網站拍賣，出價時間截至15日為止，而佳士得預計最終得標金額可能高達10萬到15萬美元（約新台幣277萬到415萬元），拍賣所得將用於投入威爾斯開發的無廣告網路社交平台WT.Social運營與慈善捐款。

Wikipedia co-founder Jimmy Wales typed the words "Hello, World!" after launching Wikipedia on January 15, 2001, and the moment has been immortalized in an NFT that is being sold by Christie's, the auction house said in a statement. https://t.co/sEgy8eUFqi — CNN International (@cnni) December 7, 2021

威爾斯表示，他起初是想建立一個由專家撰寫、經同行評審的網路百科全書「Nupedia」，但計畫後來失敗了，因為審查需耗費的時間太長，「這個嘗試太學術化而導致失敗，對於自願（新增內容）者來說沒有任何樂趣，太死板了。」後來，維基百科的聯合創辦人桑格（Larry Sanger）提議簡化內容合著的流程後，網站取得了巨大的進展。

▲據悉，維基百科（Wikipedia）的原始版本只能由專家編輯審查，便利性太低而失敗。（圖／達志影像／美聯社）

起初，任何人都能編輯維基百科的網站，舊版本在更新後就會遺失，隨後威爾斯開始備份編輯歷史，以便隨時更動、回復任何變化。報導稱，最終無論是誰得標，都能依照喜好編輯初始頁面，也可以還原成原始形式。威爾斯說，這是用藝術來表達在那一刻的潛力和興奮，可能會做出令人驚嘆或根本行不通的東西，「我希望人們對此作出反饋並回想一下：這是未成熟的維基百科，是我在一個有趣的1月早晨想到的瘋狂點子。」

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