13歲少女肚隆起「爬滿妊娠紋」！醫抽出16000ml超噁濃汁...病因曝

▲女性若有不明原因腹部隆起，一定要趕快就醫。（圖／翻攝自深圳衛健委）

圖文／CTWANT

據大陸《深圳市衛健委》報導，大陸一名年僅13歲的少女，明明是個還在念書的青少女年紀，但肚子卻像懷孕一般隆起，並長出密密麻麻，乍看像是妊娠紋的深色紋路，且體重已經突破70公斤。某日因為覺得肚子右下方疼痛難耐，家人送醫後，醫師赫然發現，少女不是懷孕，而是長了超大卵巢囊腫，光抽出腹腔囊腫的囊液，就抽了超過10000毫升，非常嚇人。

這名少女的母親表示，女兒才13歲，一開始發現女兒肚子微微隆起，還以為是孩子奶茶喝太多變胖，但發現女兒的腰身越來越寬廣，最後肚子居然大到像懷孕婦女一樣，甚至連妊娠紋都出現了，才開始覺得女兒不對勁。

少女母親更說，送醫當天早上，孩子起床先是稱肚子右下方有點痛，一開始只是去附近診所拿藥吃，但腹痛一直持續到晚上，且越來越疼痛。少女母親才趕緊帶她去比較大型的社區醫院掛急診。

▲女孩肚中抽出16000ml深色囊液，非常驚人。（圖／翻攝自深圳衛健委）

結果檢查結果一出來，醫生則憂心告知家屬，「孩子肚子裡有東西，可能比懷了雙胞胎還嚴重，」建議轉送大醫院進一步檢查。後來經過進一步電腦斷層掃描，才證實少女並非懷孕，而是長了一個40cm*30cm*20cm的超大卵巢囊腫。

醫師表示，這個囊腫就像肚子裡塞了一個巨大的「炸彈」，不但隨時可能爆炸，還到處擠壓附近器官，孩子才會出現腹痛、嘔吐等症狀，不趕快處理，可能會出現腸壞死的致命危機。

由於這名少女的腹腔囊腫很巨大，手術團隊一邊抽液，一邊觀察少女的生命徵象。結果總計手術抽出了16000毫升囊液，再慢慢切除囊腫。而歷經了一場「拆彈」手術的少女，體重瞬間比術前掉了15公斤，住院一周後順利康復出院。

醫生提醒，卵巢囊腫對任何年齡的女性，都有可能發生，提醒家長可以在小孩睡覺或安靜時，偶爾摸摸小孩肚子，如果發現小孩有肚子腫脹、突發腹痛、體重大幅度增減等異常症狀，就要及時就醫。

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