大學講師飯店收留網友卻報警　乾弟弟趕不走「只穿內褲」拉K嗨茫

▲蘇姓客座講師來台北住飯店，卻趕不走乾弟弟的朋友，最後只能報警處理。（圖／記者林敬旻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市警方接獲報案，在3日凌晨有1名中部私立大學的客座講師，指控另名男子不願離去，警方到場發現不願離去的男子全身脫到僅穿一條內褲，房間內還查獲安毒，講師表示與半裸男是網友關係，2日下午進房後就不願離去，最後只能自己報警趕人。

警方調查，49歲的蘇姓男子在3日凌晨5時許報案，1名34歲的高姓男子待在房間內不願離去，警方獲悉後趕往現場，發現高姓男子眼神呆滯，且整個人僅剩1條內褲，待在房間內不願離去，叫高男穿上衣服也不肯，最後只能連同衣物帶回派出所。

警方在現場還查獲安非他命毒品，但是蘇姓男子否認有吸食，僅表示與高姓男子為網友關係，是乾弟弟的朋友，所以2日下午就讓高姓男子進入飯店，最後發現高姓男子在房間吸毒，又喝斥要高男出去，但已經陷入毒癮的高男根本不聽勸。

最後蘇姓男子只能報警處理，警方獲悉後前往飯店，由飯店人員協助開門，並且將人以及毒品帶回派出所，蘇姓男子包包內也發現毒品，蘇則辯稱，是高姓男子塞將毒品塞進包包，但警方根本不採信，對2人進行採尿，訊後依毒品罪嫌送辦。

高姓男子當時僅穿一條內褲，不願意配合警方穿衣服，而3日凌晨又僅15度，高姓男子吸毒過多，根本不畏懼寒風，全身僅穿一條內褲與警方返回派出所，但面對警方訊問，精神渙散、眼神呆滯的高姓男子，完全拒絕回答。

據悉，蘇姓男子當初只是要收留高男，但是看他在吸毒實在不能接受才報警，蘇姓男子為中部知名私立大學客座講師，在1日晚上入住該飯店，預計在3日下午退房，但凌晨卻發生此事，也讓蘇姓講師被送地檢署偵辦。

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