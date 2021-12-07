「科技輔具融入教學」　嘉義縣成立數位學習專案辦公室

▲嘉義縣推展數位學習6校得獎。（圖／記者翁伊森翻攝）



記者翁伊森／嘉義報導

教育部110年數位學習推動優良教學案例徵選得獎名單揭曉，嘉義縣太保、平林、太平、十字和東石國小，以及義竹國中6校共計7組13位教師得獎，得獎學校12月8日將在台中教育大學授獎。教育處處長李美華表示，嘉義縣偏鄉小校占多數，縣府特別著種數位學習領域，多校得獎鼓舞了疫情後教師群的教學士氣，也彰顯數位學習是提升偏鄉學力的新路徑，教育處正籌備成立數位學習專案辦公室，平日統籌整備，疫情停課時更是教學前進指揮所，要用數位翻轉弱勢的教育契機。

教育處教學發展科指出，2021年是教育史上的遠距教學元年，疫情開啟了全國長達1個半月的遠距線上教學。為鼓勵教師使用數位學習平臺或新科技實施數位教學與學習模式，教育處鼓勵各校參加教育部數位學習推動優良教學案例徵選，組別有自主學習組、PBL學習組(問題導向學習組)及新科技組。

11月29日得獎名單出爐，太保國小展現教學團隊量能，有2隊得獎，分別是自主學習組和PBL學習組優選；平林國小將科技用於校本食農課程，獲得新科技組優選；太平國小郭裕庭教師、十字國小洋愷威教師和東石國小謝典佑教師以個人參賽皆有佳績。

義竹國中是嘉義縣唯一得獎的國中，在國中會考壓力下，勇於轉變傳統教學模式為數位學習，參賽教師龔寳仁指導學生使用教育部學習平台「因材網」上課，導入實體筆記讓學生邊看因材網影片邊摘取重點紀錄筆記，落實「分組合作模式」，藉由討論同組共學，互相觀摩筆記，讓討論能更具深度及自信。

龔老師認為，「科技輔具融入教學」創造學習更多的可能性，提升了學生的學習動機，他鼓勵其他教師勇敢嘗試，沒有取巧，只有熟能生巧，去做就對了(just do it)。



嘉義縣數位學習推動中心暨資訊輔導團副召集人義竹國小蔡鎮名校長表示，偏鄉雖然資源有限，卻十分重視數位學習，數位是翻轉偏鄉教育的機會，資訊輔導團積極推動數位學習計畫，入校輔導教師公開授課，才有如此佳績，獲獎是對嘉義縣教師的肯定，也是對嘉義縣的肯定。

蔡鎮名說，偏鄉數位學習除了設備到位，更需要教師數位教學能力的精進與實踐，老師才是教育品質的關鍵核心，教師應轉換角色成為引導學生自發學習的推手，引導學生思考，讓學生真正成為學習主體，持續的陪伴、增能與課程共備，更是嘉義縣老師的需求與期盼。

教育處表示，這次得獎團隊多為數位學習推動計畫的參與學校，有偏鄉小校，也有中大型學校，數位學習已在嘉義縣紮根，期盼未來持續產生漣漪效應，鼓勵更多學校投入參與，「讓科技領航教育，讓數位翻轉教學」。