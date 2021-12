印尼火山二度噴發增至22死50傷　27人仍失蹤！軍警徒手挖罹難者

Rescue teams in Indonesia battled poor weather to retrieve victims from the thick layers of hot ash and debris, days after Mt. Semeru volcano erupted, killing at least 15 people and displacing more than 1,700 https://t.co/CGXmOybZCb pic.twitter.com/LB8wkX2Vc9

記者張靖榕/綜合外電報導

印尼東爪哇省塞梅魯火山(Mt Semeru)4日噴發至今,搜救任務幾度因6日火山再度噴發以及強風豪雨而暫停,最新消息傳出,死亡人數已增加到至少22人、受傷增至逾50人,另有27人仍失蹤。

▲▼搜救人員在一片灰燼中開挖。(圖/路透)

路透社報導,爪哇島最高山塞梅魯火山6日再度噴出火山灰,高熱度的灰燼再度布滿天空並造成危險,使得搜救隊必須暫停救援工作。救援期間空拍畫面顯示,地上的軍警人員和居民,協力徒手挖出罹難者。

A volcano on Indonesia's Java island killed at least 22 people and hospitalized over 50 with burns. Dozens are still missing.



Experts warn Mt. Semeru's lava dome is still at risk of collapse, which could trigger release of burning gas. A survivor said: "I thought it was a bomb." pic.twitter.com/eyqIWf6in2