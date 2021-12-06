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正妹店員打掃到一半...隨歌嗨舞　老闆進門傻眼「默默看著」

實習記者黃品臻／綜合報導

南韓一名咖啡店女員工日前在打烊後，獨自一人進行最後的清潔工作，沒想到掃著掃著竟「聞聲起舞」，在空無一人的咖啡店裡大跳熱舞，殊不知這幕被默默開門進店的老闆全看在眼裡，等她意識到時，嚇得立馬停止動作、彎腰道歉，現場尷尬指數瞬間飆升。 

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▲女店員隨著音樂扭腰擺臀。（圖／翻攝自YouTube／효크포크 Krazy girl）

據「MSNEWS」報導，女店員掃地掃到一半時，店裡正播放女團ITZY的《Loco》，她聽到後情不自禁地跟著音樂起舞，全程超級投入，完全沒有注意到老闆已經進入店裡、傻愣在原地，直到女店員轉身後的一個動作，才驚覺老闆就站在身後，超尷尬地立即停止動作並撿起被丟在地上的掃把，而老闆為了緩解尷尬氣氛，還暖心地伸出雙手為她鼓掌應援。

▲▼南韓正妹咖啡店員在打掃時聽歌熱舞被老闆撞見。（圖／翻攝自YouTube／효크포크 Krazy girl）

▲老闆進門黑黑看在眼裡。（圖／翻攝自YouTube／효크포크 Krazy girl）

尷尬又爆笑的影片至今已吸引超過360萬觀看次數，網友們也紛紛留言表示，「她絕對應該要從事舞蹈事業，她太棒了！那個男生人也很好，太可愛了」、「跟我一模一樣」、「如果ITZY可以去那家咖啡店和她一起表演《Loco》一定會超棒」。

另外也有眼尖的網友發現，這名女店員其實是一位小有名氣的YouTuber，平時就喜歡發布跳舞的影片，過去也曾有幾次在淡定的媽媽面前展現舞藝，超爆笑的行徑讓影片超過600萬點閱。

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