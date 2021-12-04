婚宴席開40桌「新郎不結帳落跑」　飯店怒爆料「一桌才3000元！」

記者蔡紹堅／綜合報導

河南一對新婚夫妻11月30日在飯店舉辦了一場盛大的婚宴，席開40桌，每桌700元人民幣（約3000元新台幣），費用共2.8萬元（約12萬元新台幣），定金3000元（約1.3萬元新台幣）。但令人傻眼的是，婚宴結束後，新郎、新娘等人竟集體消失，2.5萬元（約10萬元新台幣）的尾款完全沒有支付，飯店在無奈之下，只能找上媒體投訴。

根據《河南電視台》報導，飯店人員表示，婚宴當天下午2點就結束了，新人方先前只支付了3000元的定金，還有2.5萬元的尾款尚未支付，因此工作人員多次催促對方結清餘額，但新郎的父親卻一直說不用慌張，還強調樓上還有兩桌客人，「結果到了下午4點，他們人全不見了，不知道啥時跑光了！」

▼新人在婚宴過後搞失蹤，飯店人員全傻眼了。（圖／翻攝河南電視台）



飯店人員指出，他們之後不斷打電話給新郎，對方才終於又給了5000元，並承諾隔天會把剩下的2萬元都送過來，「可是他們又再度食言了，根本沒送錢過來！接了10幾年婚宴，從來沒遇過這樣的新人！」

《河南電視台》試圖聯繫這對新人，結果新郎的電話根本打不通，新娘則是直接掛斷電話。飯店人員也說，目前新郎、新娘都已經聯繫不上，實際前往新郎家，裡面更是一個人都沒有。

就在飯店人員準備報警時，新郎突然透過微信傳來一名「高先生」的電話。高先生表示，自己是新人的朋友，飯店老闆的外甥「小東」欠了他8萬元（約34萬元），現在借錢的人因為酒駕進了警局，所以新郎一家才欠了飯店錢。

▼新郎與父親在櫃台賴帳。（圖／翻攝河南電視台）



對此，小東的母親說，飯店是他兄弟開的，家屬只是負責打理，都是打工的，所以新人一家這麼做還是不合理。

事件在網路上引起大量討論，許多人網友都直呼太扯，並大罵該對新人，「婚宴都要賴帳？太無言了，這能跑得掉嗎？不嫌丟臉嗎？」「700也能辦一桌婚宴？吃的都是些什麼？」「700一桌也要賴帳，沒錢結個屁婚。」「結婚當天馬上賴帳，應該很快就離婚了。」