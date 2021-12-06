逛賣場踩到釘子！她遭細菌吞噬「截肢小腿」...業者要賠27億

▲女子到沃爾瑪購物踩到生鏽釘子。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

美國一名女子6年前到知名連鎖超市購物，不料卻踩到生鏽的釘子，由於傷口反覆感染，導致膝蓋以下的腿部全數截肢，使她在往後的日子都必須坐輪椅，氣得控告超市。近日，法院審理此案時，要求超市賠償1000萬美元（約新台幣27.6億），而她將拿著這些錢去支付她的醫療費用，並且購買更合適的義肢。

據《紐約郵報》報導，美國南卡州一名女子瓊斯（AprilJones），2015年6月前往當地的連鎖超市「沃爾瑪」，豈料逛一逛卻踩到生鏽的釘子，這使她傷口出現感染，起初只需截掉第二隻腳趾頭，但後來細菌蔓延感染，導致她另外三隻腳趾頭也必須截肢。

而更慘的是，經過醫生診斷，為了避免細菌再擴散，瓊斯得將膝蓋以下的腿部截肢，這也導致她過去的六年只能坐在輪椅上，生活起居得倚賴她的子女。

在上週為期5天的審理中，瓊斯的律師向陪審團告知，瓊斯因為這件事多次動刀，造成生活上的諸多不便，而經過陪審團100分鐘的商議，最終決定，要求沃爾瑪賠償瓊斯1000萬美元。

瓊斯的律師事後說：「陪審團告訴沃爾瑪，如果你在當地開店，並讓他們的人受傷，將確保那個人得到照顧。」

▲瓊斯在逛超市踩到釘子，導致她被迫動刀截肢。（圖／翻攝自紐約郵報／CTWANT提供）

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