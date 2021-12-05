　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」一次賺20萬：人脈鍊金術

▲▼林秉樞施暴高嘉瑜凌晨遭羈押。（圖／記者游宗樺攝）

▲林秉樞。（圖／記者游宗樺攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，被爆出無業卻有存款2336萬元，還花費176萬元購買骨董字畫等，意外牽扯出綠營網軍、政治人物等外案。資深媒體人黃揚明表示，林秉樞的身份不只是外界所稱的網軍頭、寫手、博士生等，而是一個用人脈累積的「掮客」、「白手套」。

黃揚明5日在個人臉書發文表示，43歲的林秉樞並非富二代，父母出生教育界，且8年前曾因討錢不成而對父母施暴，被聲請保護令，但去年11月銀行的帳戶餘額卻高達2336萬元，還在今年的11月26日花費176萬元購買骨董字畫、水墨畫作，讓黃揚明感嘆，「我今年虛歲43歲，但我名下任何一個銀行帳戶的餘額，連他一個帳戶的10分之1都不到。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃揚明分析，林秉樞11月24日舉辦完畢母親的告別式，11月25日得知週刊要報導家暴案，向前立委段宜康、PC HOME董事長詹宏志求救，卻在11月26日購買古董，「理論上，這段時間他應該首要任務是危機處理，怎麼會有閒情逸致購買百萬元以上的藝術品？更何況，他人住在飯店，為什麼有購買藝術品的需求？這些疑點，都相當啟人疑竇。」

黃揚明推測，林秉樞的身份不只是外界所稱的網軍頭、寫手、博士生等，而是一個用人脈累積的「掮客」、「白手套」。

他舉例過去聽聞的事蹟，有一名立委助理引薦商界人士及合夥人與立法院長王金平碰面，最後成功讓3人會面、合照並舉辦協調會，成功拿到70萬元的「服務費」，「這種立法院的生態，其實並不少見。這位助理並非公費助理，而是所謂的『便當助理』，遊走在許多個辦公室之間，擔任業者與立委、官員間的說客，且以這個70萬的案例來說，掮客的『水錢』（佣金）行情約在2～3成，也就是可拿到15～20萬元左右。」

黃揚明認為，林秉樞的人脈中，除了政治圈外，還有許多的上市公司老闆，有一種可能，就是他受人委託，將不能見光、不能用這些人名義使用的錢，換成他的名義來洗錢。但他也強調，「這沒有證據，只是看到這次的藝術品買賣，覺得當中必有玄機」，「若林秉樞涉及洗錢，檢調就必須查明其銀行帳戶、金流，查個徹底，這部分可能會翻出一堆政商界勾結的噁爛髒汙。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►早起不賴床的秘密幫手就是它

ET快訊
男星邊拍戲邊「教出金馬影后」　過完生日突離世
日夜溫差10°C↑！2地區明「雨彈突襲」　北台灣濕冷到這天

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

擁3房2車財產千萬「妻卻堅決不生」　他怒轟自私：不要怪我找別人

不用預約也可打疫苗拿禮物　台南市6、7日7處開設莫德納疫苗接種站

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」一次賺20萬：人脈鍊金術

日夜溫差10°C↑！明天2地區防「雨彈突襲」　北台灣濕冷到這天

林秉樞案頁面遭變更　公路總局認了IP！稱當天未連線維基百科

軍校生等火車「立正30分鐘」超挺　他佩服喊：令人安心的人形立牌

台南保育團體成功搶救2黑琵　黃偉哲7日親自野放

老闆道歉了！台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

唸書哥在咖啡店猛嗆2女「安靜點」　他坐後面看傻眼：你戴耳機唉

美國爆Omicron社區感染「不列高風險國」　指揮中心曝關鍵原因

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

比特犬進店洗澡大搖尾萌撒嬌！見美容師「秒變鼓手」咚咚敲響

楊紫《女心理師》被掐脖「狠推撞牆」！　獲救窒息腿軟…井柏然擔心攙扶

李國毅酒駕被帶走！道歉保證：永不再犯！　 老婆「還是想幫他辯解」PO長文還原過程

想闖黃燈！前車突急剎來不及反應　後方騎士「直直撞」2人倒地掛彩

咬死3歲童...進收容所撒嬌想討摸　上千網友請願「勿安樂死比特犬」

擁3房2車財產千萬「妻卻堅決不生」　他怒轟自私：不要怪我找別人

不用預約也可打疫苗拿禮物　台南市6、7日7處開設莫德納疫苗接種站

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」一次賺20萬：人脈鍊金術

日夜溫差10°C↑！明天2地區防「雨彈突襲」　北台灣濕冷到這天

林秉樞案頁面遭變更　公路總局認了IP！稱當天未連線維基百科

軍校生等火車「立正30分鐘」超挺　他佩服喊：令人安心的人形立牌

台南保育團體成功搶救2黑琵　黃偉哲7日親自野放

老闆道歉了！台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

唸書哥在咖啡店猛嗆2女「安靜點」　他坐後面看傻眼：你戴耳機唉

美國爆Omicron社區感染「不列高風險國」　指揮中心曝關鍵原因

徐若瑄公開最新體重「不到45公斤」！　網看呆：我正在吃肉桂捲…

富邦金董座夫妻情深！　康復後一同慶祝富邦勇士奪開季首勝

蔡英文讚高端族「畢竟是死忠的」　趙少康傻眼：邪教教主？

幫女模扣比基尼　他：摔角史只有我

生活熱門新聞

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

花近千元做「極簡美甲」　她氣炸

日夜溫差10°C↑！明天2地區防雨彈突襲

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

週二冷空氣再臨北部探16度　一圖秒懂未來一週天氣

軍校生等火車　立正30分鐘站超挺

實聯制後「垃圾簡訊」一堆？3C達人解答

林秉樞案維基百科頁面遭變更　公路總局認了IP

都市傳說是真的！退伍10年老鳥「1動作教召中獎」

唸書哥咖啡店嗆2女　講話安靜點

養護、教育、娛樂產業人員12/17前要完整接種2劑！

財富無憂妻子卻不生　人夫罵自私

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」

比特犬撒嬌討摸網心碎！潘孟安回應了

台南阿堂鹹粥「漲價」一碗要200元　網傻：我的媽呀

蔡康永導演真人秀遭淘汰　短片沒放完就停播

吃到冰箱殺手！她染腦炎狂抽搐

鳳梨臭臉合體罔腰！　無奈曝雙方「最新關係」

唐綺陽預言12月「怪人怪事多」！提醒1重點：確保安全

《華燈》網點名他是兇手

機車擦撞千萬名車　求騎士陰影面積

花近千元做「極簡美甲」　她氣炸

日夜溫差10°C↑！明天2地區防雨彈突襲

日本爸要女兒嫁來台灣　她在台看到這畫面：嚇到了

快訊／北市11名幸運兒可獲3000元

男星邊拍戲邊當老師「教出金馬影后」過完生日隔天離世

冰淇淋桶超大凹洞　內行一看秒讚

更多

最夯影音

更多
高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走

高雄街頭每天上演「拋垃圾大賽」　藍袋參賽者射歪結果遭客運載走
志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

志工貼初見「屏東比特犬」影片　撒嬌討摸惹她心疼：當天怎麼了？

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

Uber在員警面前臨停下客被拍照　司機怒批濫權：乘客就住那棟樓

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

楊謹華《華燈》一劇尬三男「愛上不該愛的」　糾纏張軒睿又偷吃鳳小岳..最後情歸何處？

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

李國毅「酒駕違規迴轉」畫面曝　一個Move被警攔查！吃2張罰單

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有超優惠毛孩零食用品，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面