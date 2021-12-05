無業存款2336萬！他揭林秉樞「真實身份」一次賺20萬：人脈鍊金術

▲林秉樞。（圖／記者游宗樺攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

林秉樞施暴民進黨立委高嘉瑜，被爆出無業卻有存款2336萬元，還花費176萬元購買骨董字畫等，意外牽扯出綠營網軍、政治人物等外案。資深媒體人黃揚明表示，林秉樞的身份不只是外界所稱的網軍頭、寫手、博士生等，而是一個用人脈累積的「掮客」、「白手套」。

黃揚明5日在個人臉書發文表示，43歲的林秉樞並非富二代，父母出生教育界，且8年前曾因討錢不成而對父母施暴，被聲請保護令，但去年11月銀行的帳戶餘額卻高達2336萬元，還在今年的11月26日花費176萬元購買骨董字畫、水墨畫作，讓黃揚明感嘆，「我今年虛歲43歲，但我名下任何一個銀行帳戶的餘額，連他一個帳戶的10分之1都不到。」

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黃揚明分析，林秉樞11月24日舉辦完畢母親的告別式，11月25日得知週刊要報導家暴案，向前立委段宜康、PC HOME董事長詹宏志求救，卻在11月26日購買古董，「理論上，這段時間他應該首要任務是危機處理，怎麼會有閒情逸致購買百萬元以上的藝術品？更何況，他人住在飯店，為什麼有購買藝術品的需求？這些疑點，都相當啟人疑竇。」

黃揚明推測，林秉樞的身份不只是外界所稱的網軍頭、寫手、博士生等，而是一個用人脈累積的「掮客」、「白手套」。

他舉例過去聽聞的事蹟，有一名立委助理引薦商界人士及合夥人與立法院長王金平碰面，最後成功讓3人會面、合照並舉辦協調會，成功拿到70萬元的「服務費」，「這種立法院的生態，其實並不少見。這位助理並非公費助理，而是所謂的『便當助理』，遊走在許多個辦公室之間，擔任業者與立委、官員間的說客，且以這個70萬的案例來說，掮客的『水錢』（佣金）行情約在2～3成，也就是可拿到15～20萬元左右。」

黃揚明認為，林秉樞的人脈中，除了政治圈外，還有許多的上市公司老闆，有一種可能，就是他受人委託，將不能見光、不能用這些人名義使用的錢，換成他的名義來洗錢。但他也強調，「這沒有證據，只是看到這次的藝術品買賣，覺得當中必有玄機」，「若林秉樞涉及洗錢，檢調就必須查明其銀行帳戶、金流，查個徹底，這部分可能會翻出一堆政商界勾結的噁爛髒汙。」

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