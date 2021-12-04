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時力民調／51.9%同意反萊豬公投　51.8%不同意重啟核四

▲▼時代力量民調 四大公投。（圖／時代力量提供）

▲時代力量公布公投最新民調。（圖／時代力量提供，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投倒數，時代力量日前拋出「3好1壞」，除不支持重啟核四，對於反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選均主張贊成。時力4日公布最新民調，高達59.7%民眾表示一定會去投公投票，且在4公投案投票意願方面，僅重啟核四一案是不同意比例高於同意比例，其餘包括反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁公投的同意比例均大於不同意，且對反萊豬公投高達51.9%民眾表示同意。

根據民調結果，對於肉品添加萊劑議題，33.5%認同「符合國際標準就沒問題」、33.2%認為「不應添加」、29.8%表示「除國際標準也該考慮台灣飲食習慣」；66.9%不同意「在台灣養豬也應開放使用萊克多巴胺」；46.1%不同意「開放符合國際標準的萊劑肉品，是加入CPTPP的必要條件」；反萊豬公投方面，51.9%表示同意、38.9%不同意

針對公投綁大選議題，44.8%同意、42.9%不同意；43.9％同意「公投與選舉合併舉行，社會無法對公投議題進行有效社會溝通及理性討論」、42.5%不同意；42.7%表示不知道世界上有多少民主國家強制規定公投與大選分開舉行；41.5％認為2018年大選及公投合併投票亂象主因是「選務規劃不當」，34.4％認為是因「公投綁大選」。

針對核四重啟公投，37.7%同意、51.8%不同意；31.1%表示「核四當年尚未完工，而且還有許多安全問題要克服，至少還需要7年來興建和驗收，才能發電」；49.6%表示「雖然有許多國家使用核電，但台灣的斷層和地震都多，讓人有安全疑慮」；62%認為核能發電不是綠能、27.8％認為核電是綠能。

針對珍愛藻礁公投，39.5%同意、37%不同意；35.6％表示沒聽過三接外推方案，27.9％表示政府今年提出三接外推方案，但還不知能否通過環評；50%認為台灣目前不缺電，但未來可能缺電，33.4％認為台灣已經缺電。

對於1218投票意願，59.7%表示「一定會去投公投票」、16.1%「可能會」、8.0%「可能不會」、5.2%「一定不會」。

此外，針對總統蔡英文上任以來滿意度，57.1%民眾表示滿意、33.7％民眾表示不滿意；行政院長蘇貞昌施政滿意度方面，50.9％表示滿意、39.4％表示不滿意。

本次民調調查對象為台灣全國年滿18歲的一般民眾，調查方法採用市話調查方式，以分層比例隨機抽樣進行，調查時間為2021年11月22日至28日，抽樣方法採分層比例隨機抽樣法，共完成1068份有效樣本，在95％信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，並依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

▲▼時代力量民調 四大公投。（圖／時代力量提供）

▲▼時代力量民調 四大公投。（圖／時代力量提供）

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關鍵字：

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