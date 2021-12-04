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馬英九稱311無人死於核污染　賴品妤痛批：過氣政客毫無良心

▲▼行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢 個人質詢 司法及法制組 促轉會主委楊翠 立委賴品妤。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

1218公投倒數，前總統馬英九4日上午前往新北瑞芳市場宣傳公投，暢聊重啟核四議題。對此，民進黨立委賴品妤回擊，馬英九今天主張日本311福島事件沒有人死於放射線核污染，「毫無良心」、「置北台灣上千萬居民於無家可歸的風險」，並向新北市長侯友宜喊話，應該勇敢說出新北市民不要核電廠，「別畏懼國民黨內許多荒誕不羈的過氣政客」。

賴品妤今天上午透過臉書表示，今天早上馬英九「突襲」瑞芳公開倡議「重啟核四」，遭受在地鄉親及鹽寮反核自救會的抗議，因為核四問題對於東北角的居民來說，不是政治口水、也不是紙上談兵，而是真實的生活樣貌。

賴品妤表示，這幾年，核四廠許多新的安全疑慮陸續被發現，包含證據顯示正下方及外海皆存在斷層，核四廠址就設置在地震災害的風險中。但馬英九今天居然向瑞芳鄉親喜滋滋的說，當年日本311福島事件，死的兩萬人沒有一個是死於放射線核污染，都是死於地震、海嘯，可見核電廠的安全。

賴品妤痛批，「這種毫無良心的話，居然是由一位台灣前總統口中說出，我感到非常詫異，更為我們北台灣鄉親感到十分憤怒！」相信許多人仍對福島事件的畫面歷歷在目，福島核電廠半徑30公里區域人口必須倉皇疏散，數十萬災民無家可歸，10年來許多問題仍無法解決，「要知道我們核四廠半徑30公里內就包含雙北、桃園、宜蘭，馬英九你怎麼忍心置北台灣上千萬居民於無家可歸的風險之中？」

賴品妤直指，最近許多擁核人士亦配合國民黨惡意操作，胡亂聲稱2至3年可以輕易重啟核四以補足電力需求；但原能會已駁斥，經過科學、合法、安全的程序評估，要將核四重建最快最快也要10年以上，完全無法快速補足台灣近年的電力需求。

賴品妤向馬英九喊話說，「你身為前總統，何以如此昧著良心，犧牲我們在地鄉親權益，並欺騙台灣大眾？」甚至批評反對核四重啟的同黨宜蘭縣長林姿妙，以及不願表態重啟核四的侯友宜是因為不懂核廢料才反核；還聲稱核廢料已從討論如何貯存，進展到回收再利用的階段，更胡亂說貢寮挖了大山洞可存放核廢料。

賴品妤指出，身為東北角的民選立委，除了要向馬英九表達反對核四重啟的心聲之外，也要衷心呼籲馬英九，不要再說這麼多謊話，「你應該先說服國民黨14位縣市首長，一齊公開歡迎核廢料最終貯置場設置其縣市轄內，再來談核廢料要如何處置，而非不切實際地夸夸其談，騷擾我們在地鄉親，試圖操作這個根本性錯誤的議題來成就自己。」

賴品妤並呼籲侯友宜說，別畏懼國民黨內許多荒誕不羈的過氣政客，他應該要站出來和新北市民一起，為新北市民發聲，勇敢地說出新北市不要核電廠，新北市民反對重啟核四。

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