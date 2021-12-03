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社會 社會焦點 保障人權

女下車打牌搶匪躲車內　劫8萬元還強押郵局領錢

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭一女子，1日深夜到友人住處打牌，自小客停路邊忘記車上鎖，吳姓男子伺機潛入車後座，等女子在2日清晨開車時，吳男持刀搶走女子身上8萬元，還要女子開車至郵局領錢，在郵局時女子趁機報案，林男開車逃逸，警方3日清晨循線逮人，林男被依強盜罪移送偵辦。

▲▼吳姓搶匪落網後，指認丟棄的作案用刀械等物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲▼吳姓搶匪落網後，指認丟棄的作案用刀械等物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

宜蘭分局1日4時35分許接獲報案，指稱宜蘭市中山路三段郵局附近有人遭挾持至郵局領錢，警方經查是林姓女子將自小客停放員山鄉金山西路上，於4時20分許，上車要回家時，才發現後座躲藏吳姓男子，吳男持刀要林女人交付身上8萬元及手機。吳男並強制林女開車至宜蘭市中山路郵局提款，林女下車趁隙至附近店家借電話報案。

▲▼吳姓搶匪落網後，指認丟棄的作案用刀械等物。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

警方成立專案小組，經查發現吳男將林女自小客開至員山鄉永金路旁棄置，隨後徒步離去，並刻意製造斷點，案件一度陷入膠著，經警方以同心圓方式擴大調閱監視器，比對吳特徵點，實施地毯式查訪，終於掌握吳男行蹤，立即報請宜蘭地檢署檢察官指揮偵辦，專案小組於3日6時許持搜索票至吳男住處執行搜索逮人，後於永金一號橋起獲沿途丟棄之犯案工具，並查扣吳男作案手套、刀械、帽子等證物，全案依強盜罪嫌移送偵辦。

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