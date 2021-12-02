蘇偉碩曾稱「萊劑比搖頭丸毒250倍」　民進黨：慘被教授打臉

▲中選會舉辦反萊豬公投第四場意見發表會，正方代表蘇偉碩、反方代表姜至剛。（圖／中選會提供）



記者陶本和／台北報導

民進黨發言人謝佩芬2日表示，公投正方代表蘇偉碩拿己烯雌酚（DES）與狂牛症，來跟符合國際標準的萊克多巴胺做錯誤類比，分明是想以概念錯置來混淆視聽。她強調，蘇偉碩用錯誤資訊混淆民眾已不是第一次，之前還曾在立法院的公聽會上，謊稱萊克多巴胺比搖頭丸還毒250倍，遭到今天反方代表台大醫學系姜至剛教授打臉，蘇引用相差1000倍的誤植數據。

謝佩芬指出，正方代表以己烯雌酚（DES）來類推開放萊克多巴胺美豬會造成人體傷害，事實上，萊克多巴胺是在2012年7月經聯合國國際食品法典委員會（CODEX）訂定出殘留容許量標準，是經過科學驗證後，可用於動物用藥當中，而己烯雌酚（DES）在1975年與1979年被美國FDA公告禁用於人與動物，台灣早在2005年規定DES殘留標準不得檢出。

另外，謝佩芬也說，正方代表又拿神經退化疾病的狂牛症與動物飼料用藥萊克多巴胺做類比，把兩者完全無相關聯做不當連結，正方代表在公投電視發表會上用錯誤類比的方式，這不但有違科學驗證的精神，更違背正方代表身為醫師該有的專業道德。

謝佩芬表示，正方代表用錯誤資訊混淆民眾已不是第一次，之前還曾在立法院的公聽會上，謊稱萊克多巴胺比搖頭丸還毒250倍，遭到今天反方代表台大醫學系姜至剛教授打臉，蘇引用相差1000倍的誤植數據。

此外，謝佩芬說，像是蘇先生也曾說萊克多巴胺會抑制腎臟細胞生長，但也遭到姜教授糾正指出，該研究是以萊克多巴胺暴露量3萬到6萬ppb濃度作細胞實驗，發現會抑制腎臟細胞生長，但是推論到人體的話，人類吃的不會這麼多，這樣推論太跳躍。

謝佩芬強調，食品安全是科學問題，絕不是政治問題，應以國際標準和科學驗證作為立論基礎，國民黨不顧客觀科學事實，自己開放含萊劑美牛，卻要禁止含萊劑反美豬進行政治操作，今天還推出一位多次以錯誤訊息誤導民眾，且遭專業打臉的蘇先生作為正方代表，凸顯出國民黨的反美豬公投就是亂台灣、傷害民主，阻礙台灣經貿發展與台美關係。