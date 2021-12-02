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休閒運動親水好去處　街口溪生態水岸步道復刻大溪歷史意象

▲街口溪生態水岸步道，復刻大溪歷史意象。（圖／市府提供）

▲街口溪生態水岸步道。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

這是一條充滿人文、在地精神的水岸步道。桃園市長鄭文燦2日於大溪區，視察街口溪生態水岸步道工程竣工表示，街口溪生態水岸步道工程，工程團隊約7成是大溪在地子弟，他們以細緻、用心的設計及友善的工法，復刻百年渡槽、糯米橋等大溪早期美好生活年代的意象，成為大溪國中的通學步道及優質生態教育場所。

▲街口溪生態水岸步道，復刻大溪歷史意象。（圖／市府提供）

尤其是，街口溪生態水岸步道更榮獲市府首件公共工程金品獎特優，以及行政院公共工程委員會「第21屆公共工程金質獎」優等的殊榮，歡迎大家到此休閒、運動，體驗大溪親水遊憩的美好風光。

鄭市長表示，街口溪生態水岸步道工程，範圍自大溪國中至中華路121巷段，全長約423公尺，工程總經費約2,809萬元，其中經濟部水利署補助1,335萬元、市府自籌1,474萬元，以兼具防災、景觀、生態、步道等四大功能為發想設計，透過地方參與方式，從多元角度將早期街口溪的人文歷史、糯米橋、渡槽、紅磚及礦產等文化在此重現，復刻早期美好的田園生活，施工過程也以生態工法，透過就地取材形成生態棲地，讓魚類、鳥類、昆蟲等生物，有更良善的生態棲息空間，成為大溪國中最好的生態及人文教育的場域。

▲街口溪生態水岸步道，復刻大溪歷史意象。（圖／市府提供）

此外，該處也是銜接田心仔古道或前往尾寮山的起點，歡迎市民朋友到此休閒、運動，體驗大溪的美好風光。水務局長劉振宇表示，街口溪承接上游野溪排水，終年水量豐沛且水質清澈，生態也十分豐富多樣，為提升街口溪整體防洪及環境改善，工程以「防洪安全」、「生態景觀」、「環境教育」、「步道串聯」作為設計主軸，全長423公尺步道，在防洪安全基礎上，結合周邊環境分為「入口創意區」、「生態教育區」及「走讀復古區」三個特色空間，全區動線貼心考量全齡使用，打造無障礙及多元空間規劃，讓市民享受散步樂趣。

▲街口溪生態水岸步道，復刻大溪歷史意象。（圖／市府提供）

而循環經濟也是工程重點，工程特別以就地取材的砌石護岸，恢復自然底質之河床，營造多元棲息空間。包括市議員李柏坊、陳治文、經濟部水利署第二河川局長楊人傑、市府水務局長劉振宇、大溪區長陳嘉聰、大溪國中校長陳雅玲、大嵙崁環境永續發展基金會執行長童偉哲、大嵙崁文教基金會執行長李世明均一同視察。

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