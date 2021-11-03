2021桃園花彩節　11月6日起平鎮、大溪區接力綻放

▲2021桃園花彩節於平鎮、大溪接力綻放。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2021桃園花彩節本週六(6日)起至28日於平鎮、大溪兩大展區接力綻放，副市長李憲明3日於市府記者會指出，桃園花彩節今年邁入第七個年頭，共有2個展區，其中平鎮展區將在11月6日至11月14日、大溪展區則在11月20日至11月28日舉行，分別以棒球及世界知名地標為主題，布置各種美麗的圖騰花區，打造美麗繽紛的桃園花彩節。

李副市長說，目前疫情已經趨緩，邀請民眾呼朋引伴到花彩節參觀，體驗桃園農業的美好。今年花彩節分為平鎮及大溪展區，其中平鎮展區以「Hello!平鎮 野球趣」為主題，設計「強棒出擊、普羅旺斯、向日葵迷宮、平鎮富良野」等四大圖騰花區，並結合棒球元素製作「勝利時刻」、「盪出好心情」、「棒棒都精彩」三大藝術裝置；大溪展區則以「花遊世界」為主題，以金字塔、台北101、自由女神、荷蘭風車、雪梨歌劇院等世界知名地標為發想，規劃12大圖騰花區，不同花區也搭配異國風情的藝術裝置，讓遊客跨越時空暢遊世界五大洲，並在夜間舉辦「花田夜間光雕秀」，讓遊客感受花田浪漫風情。

農業局長郭承泉表示，除了美麗浪漫的花田，今年花彩節也舉辦精彩的表演節目與農事體驗，木藝生態博物館更加碼推出「古宅小偵探」活動，帶領遊客一探古宅的前世今生與建築特色，而山豬湖生態親水園區也特別安排環境教育推廣課程、導覽解說等，讓更多人瞭解桃園的人文生態之美。

郭局長指出，此次花彩節也舉辦了「Instagram美照大賽」，民眾只要貼出花田裡的自信美照，就有機會獲得最高8,000元獎金；另在活動期間，透過臉書按讚分享，並在活動展區拍下與花海或是裝置的合照，上傳至指定貼文，就有機會抽中造型花抱枕。此外，市府發放的「桃園好市券2.0」、「桃園好市乘雙券」及中央發放的「振興五倍券」也都可於休閒農場進行抵用。更多活動詳情請上2021桃園花彩節官網或2021桃園花彩節臉書粉絲團查詢。

包括市議員李柏坊、陳治文、市府副秘書長邱俊銘、參議黃妙兒、農業局長郭承泉、大溪區長陳嘉聰、平鎮區長陳慶仁、月眉休閒農業發展協會理事長李汪根、東勢庄生態發展協會理事長張清智、楊梅區秀才休閒農業發展協會理事長黃耀祿、桃園市農會總幹事周宗維等均一同出席活動。