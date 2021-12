自稱「下體是魔笛」！狼醫騙做愛治癌症　性侵10多名女病患被捕

▲變態狼醫聲稱與他「無套做愛」就能治療癌症。(組圖/翻攝自推特/@LiberasceltaIT、@SucHikayeleri)

實習記者黃品臻/綜合報導

義大利60歲婦產科醫師米尼耶羅(Giovanni Miniello)為滿足個人私慾,謊稱「不戴套做愛」能治癒癌症,據信至少數十名女患者受害。日前米尼耶羅的惡行遭爆料後,昨日遭到當局正式逮捕。

義大利節目《鬣狗秀》(Le Lene)日前爆料,一名33歲女子瑪麗亞(Anna Maria)投訴,因為患有不孕症前去向米尼耶羅求助,卻被告知罹患人類乳突病毒(HPV),必須與米尼耶羅發生性行為才能治愈,米尼耶羅更在診治期間多次聲稱自己曾以此良方治癒不少罹癌女患者,最後該節目派出臥底女記者,揭發米尼耶羅惡行。

Italian doctor, Dr. Giovanni Miniello resigns after he's caught half-naked in a hotel room with a female 'patient' offering to cure her illness by having sex with her (photos)https://t.co/Ridu6jZQ6Z