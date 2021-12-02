高嘉瑜遭家暴被酸蹭聲量　導演看不下去公開對話還原：有苦不敢言

▲高嘉瑜遭家暴，1日出面說明。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜11月中遭男友林秉樞家暴，被打到全身瘀青、擦挫傷，臨時取消不少工作，但消息曝光後，有人酸高嘉瑜在利用受害者身分蹭聲量，《國際橋牌社》導演、製作人汪怡昕則看不下去，PO出高嘉瑜挨打隔天向他請假的對話，「我覺得有必要幫高還原」。

「當有人越紅線，我們都有義務站在受害者這邊」，汪怡昕昨（1）日在臉書發文表示，看到有人認為高嘉瑜在蹭聲量，「這說法離事實太遠，這種說法我不行，我覺得有必要幫高還原」。

高嘉瑜原定於11月12日上汪怡昕妻子的節目通告，從汪怡昕PO出的對話可見，高嘉瑜12日下午1時突然以生病為由請假，但汪怡昕妻子以為高嘉瑜說謊，一度暴氣說「有重要活動可以提前講，重點是大家要互信，不要欺騙生病了！」

▲▼高嘉瑜12日稱生病要請假。（圖／翻攝自Facebook）

高嘉瑜13日還解釋，自己很少生病，並傳送膝蓋瘀青的照片稱「半夜還在家跌倒」，後續的對話中也隻字未提遭到家暴，不斷道歉「會趕快好起來」。

▲▼請假事由遭質疑，只好發出膝蓋瘀青照。（圖／翻攝自Facebook）



「我想，當下她絕不會想要怎麼樣利用這件事來蹭聲量」，汪怡昕表示，這些對話中可見，高嘉瑜明顯是「有苦不敢言」，「就別再這麼冷血的對高加諸私人恩怨，一碼歸一碼吧！」

汪怡昕指出，不論自己喜不喜歡那個受害者，但在言語、肢體暴力的事件中，自己一定會站在受害者那邊，妻子近日知道事情原委後，「回看這段對話，她還是後悔沒早點給高秀秀！」