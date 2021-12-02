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快訊／高雄街頭深夜又見球棒隊！囂張畫面曝光　惡煞開車狠撞帶砸

▲高雄市左營街頭又出現「球棒隊」，整個過程都被民眾拍下來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市又出現「球棒隊」，一輛白色轎車被惡意衝撞過程都被拍下 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

最新消息！高雄市2日深夜街頭又出現「球棒隊」，一部白色轎車在左營區的民族路與華夏路遭到另一部轎車惡意衝撞之後，另外2部車尾髓靠近，下一秒一群人下車拿出球棒砸車，過程中不時大罵髒話，全部都被附近民眾給拍了下來。警方快打部隊已經趕到現場，初步掌握相關人員已經散去，後續正調閱監視器擴大偵辦當中。

▲高雄市左營街頭又出現「球棒隊」，整個過程都被民眾拍下來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市左營街頭又出現「球棒隊」，整個過程都被民眾拍下來 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

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