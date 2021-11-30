炸彈客又要炸台鐵！揚言要帶「壓力鍋」搭莒光號北上炸總統府

▲炸彈客揚言要搭乘莒光號北上炸總統府。（圖／資料照）

記者李宜秦／台北報導

台鐵今日危機重重！台鐵3167次列車今（30日）上午10時許行經嘉義水上鄉南靖車站，驚傳一名旅客聲稱要殺人，現在又傳出局長信箱收到恐嚇信，揚言今日上午10時要在屏東站搭莒光號北上炸總統府，還要背登山包以「壓力鍋」炸掉總統府，對此，台鐵局表示，鐵路警察持續搜索中，目前沒有異狀。

交通部台鐵局局長信箱今日收到一封恐嚇信，炸彈客今早10時要從屏東站搭乘莒光號北上，並揚言要背著登山包，帶著壓力鍋、球棒、炸彈、瓦斯罐、BB槍、打火機、開山刀等武器炸總統府。

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對此，台鐵局副局長馮輝昇表示，已有通報鐵路警察局，目前沒有搜索到異狀，仍在持續搜索中。至於發信者，是否與上周揚言炸區間車、高鐵同一人，目前還在調查中。另外關於嘉義站事件，他表示，路警協助保護旅客，並沒有旅客受傷。

台鐵局表示，今天上午臺鐵局旅客諮詢系統接獲留言，將於今日上午10點於屏東站持瓦斯罐、開山刀等危險物品劫持莒光號去攻擊總統府，第一時間已通知本局屏東車站及鐵路警察加派人力於站場、列車巡查，並通報交通部，截至13點止屏東車站及各級列車及鐵路警察局回報一切均正常。

雙鐵26日接獲炸彈預告，一名不明人士自稱是法務部調查局處長，他宣稱在五輛北上區間車及一輛高鐵列車的第17節車廂中放置塑膠炸彈，炸彈會在中午12點準時引爆，但若列車時速低於80公里，炸彈也會提前引爆。不過台鐵、高鐵搜索後均無異狀。