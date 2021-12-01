不顧男友睡在旁！救生員溜進隔壁房偷摸下體　妙齡女睜眼嚇傻

▲擔任救生員的陳姓男子在去年10月喝酒入住某旅社後，竟趁著酒意上投摸進隔壁房猥褻女子得逞。（圖／示意圖，與本案無關／免費圖庫pxhere）



記者黃宥寧、林冠吟／台北報導

台北一名陳姓男子去年10月晚間飲酒後，便入住北市大同區某旅社房間內休息，卻在隔日凌晨5點多，利用醉意摸進隔壁房間，對著床上正在熟睡的女子上下其手，把手伸進內褲對她猥褻得逞，女子在熟睡中感覺被摸因而驚醒，怒叫男友報警。士林地院日前審結，依乘機猥褻罪，判處陳男有期徒刑6月，得易科罰金，緩刑2年。

擔任救生員的陳姓男子去年10月晚間喝酒後入住北市大同區某旅社休息，卻在隔天凌晨5點多時，憑著酒意摸進隔壁一對情侶投宿房間內，不顧被害女子的男友就躺在隔壁，對著熟睡的女子就是一陣上下其手，把手伸進內褲對她猥褻得逞；女子在熟睡中察覺有異而驚醒，轉頭卻看見一名陌生男子，怒叫男友報警。員警獲報後依法將陳男移送，檢方調查後依乘機猥褻與入侵住宅罪將其起訴。

士林地院審理後指出，陳男利用被害女子熟睡之際對其猥褻得逞，造成被害女子身心受創，慎屬不該，儘管陳男在警詢與偵查期間皆否認犯行，但最終於法院審理期間坦承犯行，並取得被害女子原諒、達成和解，衡量其智識與經濟程度後，審酌被害女子表示不願追究陳男，陳男自此後應能有所警惕，依乘機猥褻罪，判其有期徒刑6月，諭知緩刑2年，得易科罰金。