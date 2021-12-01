200換400！高雄商圈夜市券超夯　陳其邁：考慮跨年、燈會加碼

▲商圈夜市券每場次均限量2,000份，數量有限換完為止。（圖／高雄市經發局提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府推出「高雄商圈夜市券」主打200元振興券翻倍換400元，先前從5萬份追加到20萬份反應相當熱烈。高雄市長陳其邁今（1）日表示，高雄券、夜市券反應超乎預期，整體狀況非常活絡，將根據跨年或燈會活動視商圈狀況，再來加碼。

經發局日前啟動第二波商圈夜市券兌換，排隊人潮依舊踴躍。陳其邁今日在市議會受訪時被問及，會不會在加碼？他表示，高雄券、夜市券的部分反應超乎預期，在整個振興經濟的效果非常暢旺，也好幾倍於過去三倍券的狀況。

[廣告]請繼續往下閱讀...





▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁表示，整體規劃會根據市府的跨年以及燈會活動，來讓一般在疫情受困的中小企業如餐飲、商圈或者旅宿業者，能夠在不管是紓困或振興能夠受益。目前為止，整體的狀況都非常活絡，希望看整個商圈的狀況，再來根據不同的活動加碼。

▼高雄商圈夜市券11／29加碼10萬份，第二波換發時間地點出爐。（圖／高雄市經發局提供）

經發局說明，為讓第二波發放流程更順暢，將以「宇美町式」的行動服務增派人力持平板電腦作業，採「驗、拍、發」三步驟加速換發流程，也就是工作人員在民眾排隊時就先「驗」身分證號確認未重複領取，接著「拍」攝民眾將兌換的振興券與身分證件留存，表定活動開始時「發」給該場次專屬號碼牌，民眾憑號碼牌及振興券換發商圈夜市券。

經發局提醒，為避免民眾排隊久候、有效分散人潮，這波發放民眾憑各場次專屬號碼牌，都能在該場次表定活動時間內持振興券換發到商圈夜市券，逾期、逾時將無效作廢，每人每場次限領一份，不得重複領取。

▲為確認優化後的兌換流程順暢，經發局在第二波活動起跑前與商圈夜市自理組織共同規畫兩場次現場演練。（圖／高雄市經發局提供）