就算Omicron侵台「也不會修改春節7+7」　陳時中曝考量原因！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣將在春節實施7+7檢疫，但近期南非爆發Omicron疫情，不少人都擔心春節檢疫恐成破口，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也坦言不排除12月有可能就有案例進來。針對若真的有案例近來是否會修改檢疫措施？他今直言「春節檢疫7+7已經是定案了，越改只會讓防疫措施越混亂。」

國際上除了歐洲多國已經被Omicron攻陷，鄰近台灣的日本和香港都已有案例，恰巧接下來準備碰上12/14春節返台，外界相當擔心7+7檢疫方案是否有可能造成破口？

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對此，陳時中表示，7+7還是14天檢疫，不是說7+7的7天後就出來，7天後還是要居家檢疫，而且有電子圍籬，還有全民大家都在監看，就像去年14天都是居家檢疫，也做得很成功，相信大家合作情況下，應該可以做得更好。他也提醒，自主健康管理要避免進出公共場所、禁止搭乘大眾運輸交通工具、禁止聚餐和人與人密切接觸。

另外，媒體也問及在春節7+7檢疫方面，若台灣真的倍Omicron入侵，是否會進一步修改檢疫方案？陳時中也直言「不會！7+7基本上就已經定案，越改只會讓整體防疫措施越混亂，防疫應該是在有秩序下進行，能讓大家都有個準備，做適當安排，可能對防疫上來講是最好。」

陳時中說，如果真的有案例進來，被驗到當然就到醫院去了，相關區域回來的，就會到14天的集中檢疫，相關規定都會根據當地國家疫情做滾動式檢討。