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媽媽嘴老闆娘首曝光！中班兒子頭版看到爸爸嚇到　不願看他一眼

媽媽嘴咖啡店老闆娘呂太太（右）親做實驗，希望替丈夫呂炳宏（左）平反。

▲媽媽嘴咖啡店老闆娘呂太太（右）親做實驗，希望替丈夫呂炳宏（左）平反。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

8年前喧騰一時的八里雙屍命案，民事官司最近宣判，媽媽嘴咖啡店老闆呂炳宏及其他股東，須與凶手謝依涵連帶賠償死者家屬1千萬元，被封為史上最衰雇主。呂的「理科太太」無法接受這樣的結果，成大材料研究所畢業的她，特別做了2項實驗，證明謝在下班時間犯案，雇主沒有責任，並首度打破沉默，以「媽媽嘴的練習題」為名，撰寫部落格，把實驗影片放上網，希望替丈夫平反。呂太太說：「我知道翻案的機率很低，但還是期盼遲來的正義！」

呂太太是名符其實的理科太太，她取得國立成功大學材料研究所碩士後，又去英國留學，攻讀工業管理，返台後經營一間化學材料貿易公司。

殺害2人的媽媽嘴咖啡店店長謝依涵（右），4年前被判處無期徒刑定讞。

▲殺害2人的媽媽嘴咖啡店店長謝依涵（右），4年前被判處無期徒刑定讞。

案件爆發後，呂炳宏歷經多次訴訟敗訴，呂太太詳讀判決書時，發現好多法律用語看不懂，甚至越看越迷惘。為了老公，她報名台大法律系學分班，花了2年時間，取得修業證明，而同班同學沒人知道，她就是媽媽嘴咖啡店的老闆娘。

呂太太詳閱卷宗，發現謝依涵的自白共有4版本，說詞反覆，刑事法官在確認謝犯案後，並未深究，官司就定讞了，判決完全以謝的自白做為框架，沒有調查、驗證、模擬。呂太太表示：「司法應該讓科學證據說話，而不是只聽一個說謊成性者的供詞。」

位於新北市八里的媽媽嘴咖啡店（圖）8年前發生雙屍命案，喧騰一時。

▲位於新北市八里的媽媽嘴咖啡店（圖）8年前發生雙屍命案，喧騰一時。

針對相關疑點，呂太太親做實驗一一推翻，例如判決提到，謝依涵在2名死者喝的濃縮咖啡中，加入5顆安眠藥粉末，呂太太買來相同安眠藥，將藥粉摻入咖啡內，因藥粉不溶於水，咖啡變得混濁，杯底大量藥粉沉澱，「每天都喝濃縮咖啡的被害人，怎可能會喝完？」呂太太說。

另外，判決指出，謝依涵把2名死者扛到河邊殺害棄屍，只花了18分鐘，呂太太先調出資料，確認2名死者的體重分別是50公斤和70公斤，之後再拿10公斤、20公斤的木頭，當作屍體，並且用紅外線儀，依照判決書標示的路線，精準測量從咖啡店走到棄屍點的距離，進行實地模擬。

呂太太告訴本刊，她實際搬運10公斤重的木頭，走進紅樹林，再走回店裡，一次來回花了14分鐘，推算搬2個人至少28分鐘。

呂太太表示：「法院說2名死者因藥物陷於癱軟，還有證人陳述，當晚曾看到謝依涵攙扶張翠萍，雙方有打招呼，另外，驗屍時，法醫在張翠萍手上發現防禦性傷口，從下藥、搬運、打招呼、搏鬥等時間細節推算，整個流程至少1小時，證明謝是在下班時間犯案，雇主根本沒有責任！」

呂太太最近以「媽媽嘴的練習題」為名，撰寫部落格，希望替丈夫平反。（翻攝Blogger）

陳進福家屬求償案更一審時，呂太太特別將兩種實驗影片，委由律師呈給法院，法官參酌後，綜合其他事證，認為無法證明謝依涵是在店裡下藥，屬於「非執行職務時殺害」，判決呂炳宏等人勝訴免賠，讓呂太太猶如打了一劑強心針。

沒想到，全案進入更二審後，法官沿用刑事判決的內容，改判呂炳宏等人敗訴，一切又回到原點，呂炳宏等人雖然決定繼續上訴，但因張翠萍部分已定讞，從實務經驗研判，翻案的機率非常低。

呂太太深深吸了一口氣說：「我知道機率很低，但還是期盼遲來的正義，不管怎麼樣，至少讓社會大眾知道我們是清白的就夠了。」

呂太太告訴本刊，她和呂炳宏是大學同學，已結婚12年，育有一對子女。呂太太太回憶，案發當時，她剛生下小女兒，餵奶時接到家人來電，才知丈夫竟成了命案關係人，隨著謝依涵供詞轉變，後來又變成共犯。呂太太告訴本刊：「某天，一堆警察拿著搜索票來按門鈴，問家裡有沒有刀子不見？呂炳宏常穿的衣服有沒有不見？最後帶走一大袋鞋子。」

案發初期，「我每天凌晨2、3點就會不自覺爬起來看新聞，確認有沒有什麼爆料，看完新聞，我還會打開咖啡店的監視器監看，怕有人跑進去犯案。」呂太太心有餘悸地說，她完全沒有想到，殺人案會離自己這麼近。

呂太太哽咽，當時很自責，不斷想著那時候若有打電話進店裡，或許就能阻止謝依涵犯案，但事後，她透過實驗，確認謝依涵不是在那段時間犯案，才放過自己。

呂太太透露，案發後，當時就讀幼兒園中班的大兒子，在報紙頭版看到爸爸的照片，好奇追問。「我告訴他，有個阿姨殺了人，爸爸要幫她賠錢給人家，兒子聽到爸爸涉入殺人案，非常驚嚇，好幾天不願靠近爸爸，甚至不願意看爸爸一眼，但兒子早晚要知道的，不如我們好好告訴他，做錯事的不是我們。」呂太太說。

呂太太強調，之前因官司還在訴訟，不敢得罪法院，選擇低調，如今她心態轉換，當作已經敗訴定讞，所以才決定豁出去，挑戰司法。呂太太說：「科學證據就擺在那裡，這是改變不了的，我們的靈魂不歸法律管，判決無法定義我們的人生！」


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