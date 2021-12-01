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英國軍情六處：中國、俄羅斯和伊朗構成三大威脅

▲▼ 英國軍情六處（MI6）倫敦市中心總部。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國軍情六處（MI6）將中國、俄羅斯、伊朗並列三大威脅，圖為軍情六處倫敦市中心總部。（圖／達志影像／美聯社）

中央社倫敦30日綜合外電報導

英國秘密情報局首長今天表示，在瞬息萬變的不穩定世界局勢當中，中國、俄羅斯和伊朗構成英國面對的3個最大威脅。

美聯社報導，秘密情報局（SIS）局長摩爾（Richard Moore）說，這3個國家加上國際恐怖主義，構成了英國情報人員面對的「四大」安全議題。

秘密情報局又稱「軍情六處」（MI6），是英國對外情報機構。

這是摩爾自2020年10月接掌英國秘密情報局以來，首次公開發表演說。

▲大陸國家主席習近平。（圖／路透）

▲軍情六處指出，中國試圖對英國「扭曲公共論述和政治決策」。（圖／路透）

他表示，由於中國領導階層為了擴大自身利益，升高對「大膽且果斷行動」的支持，因此中國是軍情六處的「單一最優先目標」。

他稱呼中國為「一個價值觀和我們大不相同的專制國家」，表示北京針對英國和盟友展開「大規模間諜活動」，試圖「扭曲公共論述和政治決策」，並向全世界輸出「能夠建構專制控制網絡」的技術。

▲▼普丁。（圖／路透）

▲軍情六處認為，英國長期面對俄羅斯的威脅。（圖／路透）

摩爾說，英國同時持續「面對來自俄國的嚴重威脅」。他稱莫斯科當局支援暗殺行動，像是2018年在英國毒害前間諜斯克里帕爾（Sergei Skripal）。俄國也發動網路攻擊，並試圖干涉他國民主進程。

他表示，「我們和盟友及夥伴必須挺身而出，阻止俄國違反國際體系的行為」。

▲▼黎巴嫩真主黨（Hezbollah）旗幟為黃底，親伊朗民兵組織真主黨旅（Kata`ib Hezbollah）旗幟則為黃底，接近旗桿部再加上綠色三角形。（圖／達志影像／美聯社）

▲伊朗利用黎巴嫩真主黨（Hezbollah）激起鄰國的動盪。（圖／達志影像／美聯社）

摩爾表示，伊朗也構成一大威脅，利用「國中之國」黎巴嫩真主黨（Hezbollah）激發鄰近國家的政治動盪。

他指稱，英國間諜必須放棄部分深植已久的保密心態，向科技業者尋求協助，以贏得這場正讓敵意國家與團體擁有更大實力的網路安全軍備競賽。

摩爾表示，與私部門合作，對這個機構而言將是一項「巨變」。直到1992年前，英國政府甚至一直拒絕證實軍情六處的存在。但近年來，軍情六處逐漸變得更公開，甚至准許出版獲授權歷史專著，儘管只紀錄到1949年。

軍情六處在1990年代稱呼領導人為代號C，摩爾是第一個擁有推特（Twitter）帳號的英國秘密情報局局長。

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