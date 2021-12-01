你有便秘困擾嗎？「有便意就不要忍耐」營養師曝生活4妙招

▲便秘真的好痛苦！快來看看專家怎麼說。（示意圖／CFP）



生活中心／綜合報導

你常常有便秘的困擾嗎？尤其現在換季時刻，氣溫降低、環境多變化更容易有便秘問題，營養師高敏敏在臉書粉專PO文表示，想要便便順暢，只靠益生菌還不夠，總共有5大關鍵必須做到。

關鍵1：水

[廣告]請繼續往下閱讀...

腸道就像滑水道一樣，如果沒有水便便就下不來，提醒大家一天至少喝2000-2500cc的水，幫助順暢以外也能幫助代謝，小口小口喝身體更好吸收。

關鍵2：油

油可以幫助潤滑腸道，讓糞便更滑順，不要聞油色變，我們身體是需要好的油脂的，像是橄欖油、苦茶油、酪梨油、堅果油、魚油藻油等都很棒。

關鍵3：纖維

纖維是糞便的推手，膳食纖維因為無法被腸道消化加上吸水後又會膨脹，能幫助腸道推出糞便，建議一天最少要吃到3份蔬菜+2份水果。

關鍵4：好菌



好菌是補充腸道生力軍，可以抑制腸內壞菌、維持腸道平衡，建議可以優酪乳、優格等發酵食物補充。

關鍵5：益生質



益生質就是好菌愛吃的食物，可以幫助好菌成長茁壯。

▲想要便便順暢，只靠益生菌還不夠。（圖／高敏敏營養師提供）



高敏敏建議「大家只要有便意就不要忍耐」，另外也提供生活4大妙招，來幫助民眾解決便秘的困擾。

妙招1：每天按時上廁所

常有人會憋便導致形成便秘、排便困難等，建議找出適合自己排便的時間，久而久之就能按時上廁所。

妙招2：拿小椅子踏腳

建議常常擠不出來的人，可以拿張小椅子踏腳，改善排便姿勢試試。

妙招3：上廁所時少玩手機

在馬桶上坐越久，越有可能注意力不集中反而增加便秘跟痔瘡的機率。

妙招4：少吃瀉藥或依賴性輔助品

治標更要治本，找出便秘原因才能有效改善，如果便秘問題真的太嚴重，需要儘速就醫並會診營養師共同找出原因。