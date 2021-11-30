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1通電話整個藝術節消失！2022兩廳院TIFA出爐　藝術家暌違2年登台

▲▼兩廳院2022年「TIFA台灣國際藝術節」記者會。（圖／周嘉慧攝影／兩廳院提供）

▲「舞蹈空間舞團」與「東京 鷹」改變形式共同創作，《月球水2.0》延宕2年終於要在台演出，將登上2022年「TIFA台灣國際藝術節」。（圖／周嘉慧攝影／兩廳院提供）

記者林育綾／台北報導

國家兩廳院今（30）日公布2022年「TIFA台灣國際藝術節」演出陣容及節目，兩廳院藝術總監劉怡汝回憶，2年前曾有一通電話打進來，說有確診者進入兩廳院，此後新冠疫情正式擾亂了劇場的步調，甚至讓整個藝術節直接消失。如今有部分海外藝術家是延宕2年終於要登台，還有多場節目同時販售數位展演，邁向線上線下共生時代，讓期待已久的觀眾相當振奮。

兩廳院第14屆TIFA台灣國際藝術節秉持「To Inspire. For All.」精神，與創作者們、觀眾們一起打造虛實共生的演出，預計在2022年2月17日至5月18日期間，總共推出18檔節目、377場演出，其中有4檔，共333場數位展演，邁向虛實共生。

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兩廳院藝術總監劉怡汝回憶，2020年某個晚上正在與同事談事情時，一通電話打進來，說有確診者進入兩廳院，此後新冠疫情正式擾亂了劇場步調，當時大家一陣兵荒馬亂，很多節目臨時就要上台，只能取消，整個藝術節也因此被迫「消失」。

▲▼國家兩廳院防疫升級。（圖／國家兩廳院提供）

▲兩廳院經歷史上首次關閉3個月。（圖／國家兩廳院提供）

她描述，因為所有人都沒遇過這樣的狀況，過去擁有的經驗，像是在一瞬間全部瓦解，不再管用；而大家在慌亂之際，也都很想趕快回到「疫情前的正常生活」，期盼著2021年回到以往習慣，沒想到新冠肺炎一點都沒有要退場的意思，還變本加厲，兩廳院也經歷了由史上首次關閉3個月。

在這看似極微暗黑的時代，表演藝術圈也被人形容是十分脆弱、需要捧在手心呵護的；不過在這時候，她也看見許多創作者、藝術家是十分不甘願被疫情打敗，努力找尋新的嘗試和出路，沒想到很多「計畫B」成為看向未來的養分，思考疫情後面對新時代，該用什麼語彙面對不再一樣的觀眾、不再一樣的舞台。

劉怡汝表示，在籌辦2022年的TIFA節目時，一方面是在為新時代找到新的可能性，另一方面她認為，與其說TIFA是展現作品的地方，不如說是我們一起向藝術家致敬的地方，因為他們勇於往前探索未知的未來世界，整個劇場界也才有勇氣往前再走一步。

▲▼兩廳院2022年「TIFA台灣國際藝術節」記者會。（圖／周嘉慧攝影／兩廳院提供）

▲兩廳院2022年「TIFA台灣國際藝術節」預計總共推出18檔節目、377場演出（圖／周嘉慧攝影／兩廳院提供）

2022兩廳院TIFA將帶來10檔國內節目、4檔國際節目、4檔數位展演，其中唐美雲歌仔戲團與國光劇團當家老生唐文華合作，將帶來創團25週年大戲《冥遊記—帝王之宴》。而雲門舞集鄭宗龍將發表新作《霞》，首次登上TIFA舞台，此次還讓舞者畫畫，投影在舞作中呈現。

阮劇團則首度攜手國際偶戲大師楊輝，打造四館共製作品《釣蝦場的十日談》，探討這場新世紀瘟疫對全球造成的改變。另備受國際樂壇矚目的5位台灣音樂家：鋼琴家汪奕聞、小提琴家魏靖儀與陳瑾瑒、中提琴家蔡士賢、大提琴家柯容軒，將於TIFA首次聯手合奏，在《狂想．不止》室內樂音樂會中呈現豐富的聲響色彩。

相識30年的陳武康與蘇威嘉，繼2012年的《兩男關係》後再度聯手，與國際名導林奕華、鋼琴怪傑李世揚合作，創造最新力作《兩男常罩》，作為兩人重要的生命編年史。而導演Baboo 延續《餐桌上的神話學》的微型世界觀，在《神話學 II：人造地獄》藉但丁《神曲》討論亞洲移工議題，與7位亞洲各國的表演者合作，經由遠端視訊現身，於不同的銀幕展開對話，共同創造一個未竟的現場。

另外TIFA的固定班底國家交響樂團NSO，將以台灣重要青年指揮楊書涵與鋼琴家雅妮卡．薇威克合作，帶來台作曲家游昌發、蕭斯塔科維契與柴科夫斯基的作品。而澳洲編舞家史蒂芬妮・雷克帶來的《群像》，繼巴黎夏佑劇院成功的遠距排練製作經驗後，這次透過遠程與台灣排練指導劉奕伶合作，與50位舞者透過視訊排練重製舞作，精彩可期。

受疫情影響，延至2022TIFA的節目，包括台灣TAI 身體劇場✕印尼艾可舞團的《Ita》《Ari-Ari》，由太魯閣族編舞家瓦旦・督喜與印尼編舞家艾可・蘇布利陽托，在疫情後改變創作方式，以雙舞作交流文化底蘊。而鍾玉鳳《擺度之外》也因疫情改變演出形式，帶來與不同文化背景的台灣音樂家相互激盪，以原創作曲串接世界多元的音樂語彙，呈現琵琶獨有的混血性格。

在未來劇場的形式與社交價值上，TIFA進一步共融了數位移民與原住民的可能性，帶來多檔、多場新語彙的數位展演。西班牙藝術家弗蘭塞斯克・薩雷維拉(Francesc Serra Vila)則為兩廳院會員-廳院迷專屬在15分鐘的一對一線上對話中，演出《拾憶》。

▲▼舞蹈空間✕東京 鷹《月球水2.0》（圖／東京 鷹提供）

▲延宕2年的演出《月球水2.0》，由「舞蹈空間舞團Ｘ東京 鷹」改變形式共同創作。（圖／東京 鷹提供）

延宕2年的演出《月球水2.0》，由舞蹈空間舞團與東京 鷹改變形式共同創作，帶著全新影像版登陸2022 TIFA。而結合劇場、密室逃脫、電玩遊戲的惡童劇團《福爾摩斯辦案：國會殺人事件》，將透過線上的沉浸式體驗，挑戰觀眾對於劇場的認知。

另視覺幻象大師—迪米特里．帕派約安努(Dimitris Papaioannou)將親自剪輯話題之作《NOWHERE》，探索劇場與人體有機互動，完整影片將在線上和觀眾相會。因為疫情變動、邊境限制的變化下，4檔國際節目將延後至1月啟售。

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