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神秘設計感據點曝光　「亭妃•怡珍市民相談室」正式開張

▲立委陳亭妃與市議員陳怡珍最新成立的「亭妃•怡珍市民相談室」，30日正式開幕啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲立委陳亭妃與市議員陳怡珍最新成立的「亭妃•怡珍市民相談室」，30日正式開幕啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

立委陳亭妃與市議員陳怡珍最新成立的「亭妃•怡珍市民相談室」，30日正式開幕啟用，不僅由國寶級畫師顏振發親自手繪看板，還請到近年來空間設計圈最常聽到的「本事空間製作所」跨刀設計，成為他們第一個設計的政治人物服務據點，讓市民朋友多一處追尋設計的網美打卡空間。

▲立委陳亭妃與市議員陳怡珍最新成立的「亭妃•怡珍市民相談室」，30日正式開幕啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

有眼尖的民眾發現，台南市中西區青年路城隍廟旁，近日出現一間小巧又富有質感的裝潢店面，紛紛猜測不知道是不是新的文青咖啡店即將開張，或是哪間老字號的台南小吃二代店將要問世。結果招牌一掛上，答案揭曉竟是立委陳亭妃與市議員陳怡珍最新成立的「亭妃•怡珍市民相談室」。

「亭妃•怡珍市民相談室」不僅由國寶級畫師顏振發親自手繪看板，還請到近年來空間設計圈最常聽到的「本事空間製作所」跨刀設計，成為他們第一個設計的政治人物服務據點。

陳怡珍議員表示，命名為「亭妃•怡珍市民相談室」就是為了跳脫一般大眾對政治的傳統框架，以同理心的互動模式為民眾解決疑難雜症，有別於以往的競選服務處，讓生硬的政治融入文化創意。因此，才會興起邀請顏振發老師及「本事空間製作所」的念頭。

陳怡珍先前與姊姊陳亭妃委員，因為一次機緣與顏振發老師碰面，被老師對藝術的堅持與專業所吸引，後來嘗試開口邀請老師為「市民相談室」手繪看板，沒想到老師一口答應。顏老師過去都是為總統、副總統以及立委操刀，也為議會繪製過歷屆正副議長。陳怡珍是老師畫的第1位議員，實在備感榮幸，感謝顏老師真心相挺。為了記錄這難能可貴的畫面，團隊也為顏老師的繪製過程拍攝縮時攝影，眼看著自己的畫像從無到有、從黑白草稿幻化為色彩細膩的圖樣，連看板的姓名也都一筆一畫、一次完成，心裡十分感動。

▲立委陳亭妃與市議員陳怡珍最新成立的「亭妃•怡珍市民相談室」，30日正式開幕啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

到底政治怎麼會跟設計扯上邊？大家百思不得其解。陳怡珍笑稱，與「本事空間製作所」結識的淵源起於一起不幸的毒貓事件，因為同樣關懷小動物的關係，才讓彼此生活有了交集，進一步邀約為新成立的中西區服務空間跨刀設計。由於中西區服務據點落腳於東菜市、府城隍廟附近，希望其設計能搭配屬於此處百年舊城獨有的文史背景，因此請出專長於打造老味空間，展現出獨具風格文創感的「本事空間製作所」來跨刀設計，榮幸成為他們第一個設計的政治人物服務據點。

▲立委陳亭妃與市議員陳怡珍最新成立的「亭妃•怡珍市民相談室」，30日正式開幕啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

立委陳亭妃則表示，「市民相談室」完全由妹妹陳怡珍一手策劃，一開始聽到文創與政治結合的想法，還有點半信半疑，心裡想著服務處真的可以變身成文創設計據點嗎？但是今天看到成果真的很驚訝！沒想到政治也能這麼富有質感、令人玩味！

▲立委陳亭妃與市議員陳怡珍最新成立的「亭妃•怡珍市民相談室」，30日正式開幕啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「亭妃•怡珍市民相談室」看板由顏振發老師、魚夫老師、東菜市公有零售市場吳明宗會長及其團隊、府城隍廟代表、房東林炳男老師以及北區、中西區眾里長們共同揭幕，象徵「市民相談室」正式開張，期盼在台南這個富有文化底蘊的城市，創造出新與舊彼此相融的空間，同時打破大眾以往對服務處的既定印象，讓政治融入生活。

▲立委陳亭妃與市議員陳怡珍最新成立的「亭妃•怡珍市民相談室」，30日正式開幕啟用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳怡珍說，歡迎大家前往台南市中西區青年路140號（府城隍廟旁）奉茶，掃描QRcode加入官方Line頻道或加入Facebook粉絲專頁按讚，還可獲得「四個不同意、台灣更有力」特製椪餅1份。

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