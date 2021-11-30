　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

青少年12月開打第2劑BNT！林氏璧籲「這時間點」後再接種

▲苗栗縣22日起開始展開校原施打BNT疫苗，23日共有510名學生請疫苗假在家休息。（圖／記者黃孟珍攝）

▲學生BNT第二劑預計在12月中開打，有醫師建議，若擔心會影響學測，可考完後再另外預約。（示意圖／記者黃孟珍攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心經「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家會議討論後宣布，建議已接種第1劑BNT且無發生嚴重不良反應的12-17歲青少年族群，接種第2劑BNT，兩劑間隔12週以上。後續將由指揮中心與地方政府衛生局規劃安排於校園接種，預計時間為12月中旬之後。考量有學生將面臨明年一月的學測，醫師建議，若真的擔心，可以學測完再預約到其他醫療院所接種。

指揮官陳時中提到，COVID-19病毒變異株持續於國際間流行，且農曆春節即將到來，為降低境外移入個案造成國內社區流行之風險，應積極提升各類對象第二劑接種率，提升群體免疫力，故建議12-17歲青少年完成兩劑BNT疫苗接種。另評估現行雖尚無研究證實兩劑接種間隔與接種疫苗後心肌炎/心包膜炎發生率關聯性，然依據目前疫苗間隔與保護力實證研究結果，及英國、歐盟、加拿大等國之監測與建議，專家建議12-17歲青少年兩劑BNT疫苗間隔為12週以上。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大前感染科醫師林氏璧今接受資深媒體人黃暐瀚專訪時指出，開放青少年打第二劑不代表疑慮完全解除，還是有一定風險在，因為心肌炎主要發生在施打第二劑後的7天內，但整體要觀察到28天左右較為保險，也因此才會有家長擔心明年一月的學測考試會受影響。

▲▼12-17歲青少年第2劑BNT疫苗接種建議。（圖／指揮中心提供）

▲指揮中心公布12-17歲青少年第2劑BNT疫苗接種建議。（圖／指揮中心提供）

林氏璧直言，如果真的有擔憂，可以學測完再自行幫孩子預約，到外面醫療院所施打，不用急於學校集中接種，且BNT疫苗的數量基本上都還是約得到的。

但林氏璧還是提醒，若有出現「胸痛、壓迫感或是心悸等」不適症狀，只要一出現就立刻去急診，「不是去看門診」，並告知醫護人員自己哪天有施打過什麼廠牌疫苗。不過他也要大家不用過度緊張，多半心肌炎都是輕微的，約兩三天就會緩和，但還是要記得就醫。

►激推！「中台灣3日小旅行」才6900元

ET快訊
雷／《華燈》深山女屍是誰？網驚「這張照片」早預言
Uber Eats反制鄧佳華？　一招外送員全被害慘
快訊／嘉義南靖車站　旅客揚言「要殺人」！
iPhone出現「4徵兆」快備份！　恐無預警死機
快訊／高雄水泥廠拆除意外！　司機「連人帶怪手」遭活埋
LIVE／ET午間新聞：高嘉瑜家暴首發聲！父母看新聞才知女兒
29歲正妹「只穿內褲」趴著　淫色按摩師邊壓邊射慘了
高嘉瑜男友「長相PR多少？」　網見3條件喊90以上：擋不住

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12生肖2022年財運曝光！「5種人」吉星加持賺到手軟

嫌iPhone「1按鍵」沒用到能激勵人！3千果粉怒打臉：最實用功能

信義區天空「發光球體」緩慢飛過　新竹、士林人驚呼也看見：UFO？

LINE免費貼圖來了！　限時5款趕快入手

第3劑副作用更強？台大醫列「必知3QA」　適合對象、廠牌一次看懂

Uber Eats反制鄧佳華？爆「3小時跑62單」外送員被連累：害慘我們

資深氣象學者劉廣英逝世享壽86歲　文大：意外與哀傷

母子每天共浴！31歲男「抱媽才肯睡」　她徵「接班人」網一片噓聲

政府廣告「美豬美牛一樣安全」　陳吉仲：馬英九2012年開放萊牛

高嘉瑜遭家暴　他揭恐怖情人3特質「先保護自己最重要」

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

延續善舉幫後車買單竟遇到校車！　他反悔遭笑「上帝在看」：祂知我窮

車子壞了？師傅一掀引擎蓋嚇壞　驚見360公分蟒蛇！專家徒手狂拉

疑殺貓遭轟爆！劇組貼貓現況影片 遭臨演打臉：貓被電擊...當天埋了

男大生徒手抓「近200公分」大蛇 安撫後才捕呼籲：別妖魔化牠們

女騎士疑違規右轉撞「輕軌列車」　列車頭刮傷毀損...高捷將求償！

12生肖2022年財運曝光！「5種人」吉星加持賺到手軟

嫌iPhone「1按鍵」沒用到能激勵人！3千果粉怒打臉：最實用功能

信義區天空「發光球體」緩慢飛過　新竹、士林人驚呼也看見：UFO？

LINE免費貼圖來了！　限時5款趕快入手

第3劑副作用更強？台大醫列「必知3QA」　適合對象、廠牌一次看懂

Uber Eats反制鄧佳華？爆「3小時跑62單」外送員被連累：害慘我們

資深氣象學者劉廣英逝世享壽86歲　文大：意外與哀傷

母子每天共浴！31歲男「抱媽才肯睡」　她徵「接班人」網一片噓聲

政府廣告「美豬美牛一樣安全」　陳吉仲：馬英九2012年開放萊牛

高嘉瑜遭家暴　他揭恐怖情人3特質「先保護自己最重要」

高嘉瑜上節目選台大美女…擇偶條件「不喜歡會打人的」　20多年後遇恐怖情人

12生肖2022年財運曝光！「5種人」吉星加持賺到手軟

亞巡賽相隔20個月復賽首站　詹世昌最後一桿逆轉奪冠

工人拆除鷹架不慎摔落地面慘死　負責人認錯賠償和解獲緩起訴

嫌iPhone「1按鍵」沒用到能激勵人！3千果粉怒打臉：最實用功能

快訊／民進黨婦女部慰問高嘉瑜　「提供協助支持採法律行動」

約網友一夜放縱！26歲宅男「驗出染艾滋」崩潰大喊：一次就中啊？

CBA外援名單更新！北京首鋼「註冊」林書豪　預計聖誕節回歸

25歲恐怖媽持刀狂捅3歲女兒　冷血扔河中溺死：讓她上天堂

信義區天空「發光球體」緩慢飛過　新竹、士林人驚呼也看見：UFO？

生活熱門新聞

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

工安新人督導　工人酸：你最沒用

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

網爆成「佔位圖書館」　路易莎回應

2022最強黑馬！4生肖「升官＋脫單」運勢旺整年

台灣YouTuber拍片「1動作」　網友反感炸

斷頭水母「歸剛欸！」是錯的　文化部整理3迷因「台語正確版」

遭爆痛毆高嘉瑜！林秉樞3點回應了

鄧佳華「1舉動」害慘朋友　網：準備停權囉

高嘉瑜男友文青作品被挖出！PTT驚恐怖反差

4星座很少說愛你「卻愛得很持久」甜爆了！

高嘉瑜男友「林秉樞PR多少？」網見3條件喊90以上

家暴黑歷史誰最出名？　鄉民全記得「他」

冷氣團恐探10度↓　鄭明典：今晚就要衝一波低溫

更多熱門

相關新聞

日本再鎖國　醫盼一件事：我總可做夢吧？嗚嗚嗚

日本再鎖國　醫盼一件事：我總可做夢吧？嗚嗚嗚

日本重新鎖國！日本首相岸田文雄29日閃電宣布，今天（30日）起將全面禁止外籍人士入境。對此，台大感染科前醫師林氏璧表示，「日本你加油防堵境外移入，國內也努力的清，打完加強針搞到清零後，等台灣也兩劑打好打滿後，來和台灣旅客泡泡啦…我總可以做夢吧？嗚嗚嗚。」

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

快訊／12~17歲青少年建議接種第二劑BNT！

快訊／12~17歲青少年建議接種第二劑BNT！

iHerb被籲「解鈴還須繫鈴人」　網1句話打臉

iHerb被籲「解鈴還須繫鈴人」　網1句話打臉

第16輪疫苗今預約！3大疫苗第2劑「含混打」全開放

第16輪疫苗今預約！3大疫苗第2劑「含混打」全開放

關鍵字：

林氏璧BNT青少年

讀者迴響

熱門新聞

高嘉瑜被男友痛毆、控制行動　瘀傷照片曝光

高嘉瑜「施暴男友」回應了！　自私反問：什麼時候報

第三劑最快1/1開打！專家教你怎麼選：除了這廠牌都可以

獨／小鮮肉「性慾太強」連白靈都怕

米砂徵高顏值AV男優　點名要「炎亞綸等級」釣出本尊

各年齡層「黃金睡眠時間」都不同

高嘉瑜被男友開房竟重毆　變調原因曝光

高嘉瑜「被打到不成人形」　身藏往死裡打的重傷

高嘉瑜恐怖男友遭爆「板橋林家富少」　黑歷史起底

高嘉瑜傳多部「私密影片」被掌握　被家暴卻不敢分手

400年前已知Omicron會爆發！神鬼先知預言成真

工安新人督導　工人酸：你最沒用

好市多正義KO哥在哪？486先生要送3萬6大禮

六輕包商4工人手軟　鷹架恐怖墜落

李李仁強暴戲太兇殘　不敢給兒看

更多

最夯影音

更多
萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去

萬能尪包辦家事累翻怒喊「離婚」妻一拿出iPhone他跳起：煮飯去
男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

男大生左偏右移想超大車自撞小黃　駕駛目睹笑到咳嗽...魔音笑聲瘋傳

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

台北忠孝橋前玩「待轉大富翁」？　下班尖峰擠進50↑機車占滿對向

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

原住民女星曬中國身分證「依靠祖國」　29年前當小三被扶正：以後不許欺負我

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

全台最富村莊！最窮「身家破億」　10億算普通...17戶擺1350桌供品

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面