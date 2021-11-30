▲學生BNT第二劑預計在12月中開打，有醫師建議，若擔心會影響學測，可考完後再另外預約。（示意圖／記者黃孟珍攝）

記者張乃文／綜合報導

中央流行疫情指揮中心經「衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)」專家會議討論後宣布，建議已接種第1劑BNT且無發生嚴重不良反應的12-17歲青少年族群，接種第2劑BNT，兩劑間隔12週以上。後續將由指揮中心與地方政府衛生局規劃安排於校園接種，預計時間為12月中旬之後。考量有學生將面臨明年一月的學測，醫師建議，若真的擔心，可以學測完再預約到其他醫療院所接種。

指揮官陳時中提到，COVID-19病毒變異株持續於國際間流行，且農曆春節即將到來，為降低境外移入個案造成國內社區流行之風險，應積極提升各類對象第二劑接種率，提升群體免疫力，故建議12-17歲青少年完成兩劑BNT疫苗接種。另評估現行雖尚無研究證實兩劑接種間隔與接種疫苗後心肌炎/心包膜炎發生率關聯性，然依據目前疫苗間隔與保護力實證研究結果，及英國、歐盟、加拿大等國之監測與建議，專家建議12-17歲青少年兩劑BNT疫苗間隔為12週以上。

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台大前感染科醫師林氏璧今接受資深媒體人黃暐瀚專訪時指出，開放青少年打第二劑不代表疑慮完全解除，還是有一定風險在，因為心肌炎主要發生在施打第二劑後的7天內，但整體要觀察到28天左右較為保險，也因此才會有家長擔心明年一月的學測考試會受影響。

▲指揮中心公布12-17歲青少年第2劑BNT疫苗接種建議。（圖／指揮中心提供）

林氏璧直言，如果真的有擔憂，可以學測完再自行幫孩子預約，到外面醫療院所施打，不用急於學校集中接種，且BNT疫苗的數量基本上都還是約得到的。

但林氏璧還是提醒，若有出現「胸痛、壓迫感或是心悸等」不適症狀，只要一出現就立刻去急診，「不是去看門診」，並告知醫護人員自己哪天有施打過什麼廠牌疫苗。不過他也要大家不用過度緊張，多半心肌炎都是輕微的，約兩三天就會緩和，但還是要記得就醫。