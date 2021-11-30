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下飛機稱「台灣共和國」　美國眾議員霸氣確認：對！100%故意

▲▼共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace,）在推特發文「剛剛落地在台灣共和國」。（圖／翻攝自推特／@RepNancyMace）

▲共和黨眾議員梅斯（Nancy Mace,）被CNN訪問「台灣共和國」時霸氣確認，「100%故意」。（圖／翻攝自推特／@RepNancyMace） 

記者林彥臣／綜合報黨

美國共和黨籍眾議員梅斯（Nancy Mace）25日訪台時，一下飛機就在推特上寫道，「剛剛在台灣共和國落地」，引發台灣網友的熱議。日前她接受CNN專訪時，又被問到「台灣共和國」的問題，直接霸氣回應表示，「對！100%故意」。

梅斯接受CNN訪問時表示，確實在推特上寫下了「我降落在台灣共和國」（Just touched down in the Republic of Taiwan），這是以巧妙但是強力的方式，向那些擔心中國侵略的台灣人致意，事後訪問團的每個人都收到中國大使館的關切，要他們取消訪台行程。

▲▼共和黨眾議員梅絲（Nancy Mace,）在推特發文「剛剛落地在台灣共和國」。（圖／翻攝自推特／@RepNancyMace）

▲梅斯（Nancy Mace,）當時在推特發文「剛剛落地在台灣共和國」。（圖／翻攝自推特／@RepNancyMace）

當CNN主播再次確認是不是故意這麼做的，梅斯霸氣表示，「是的，100%就是！」（yeah , 100% it was ）。

梅斯強調，很多台灣人與台裔美國人感謝她這麼做，甚至有個年輕女性還在她面前感動落淚，這一趟訪問也是確保台灣的民主與自由受到保護，而且這篇推文也受到民主黨與共和黨支持者的正面回響。

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