台中第一鬼樓「千越大樓」21歲女墜落　頭部重創命危

▲千越大樓29日中午驚傳1名女子墜樓，目前仍在醫院搶救中。（圖／記者白珈陽攝）

記者趙蔡州／綜合報導

位在台中市中區綠川西街、被網友稱為台中第一鬼樓的「千越大樓」今天（29日）發生墜樓事件，一名21歲女子中午不明原因從高處墜落，途中撞上遮雨棚緩衝，最後掉落地面。消防人員趕到後，發現女子尚有生命跡象，立刻將人送醫治療，目前仍在搶救中。

台中消防局29日中午接獲通報，指稱千越大樓有女子墜樓，他們趕到後發現，女子尚有生命跡象，但頭部重創且大量出血，遂緊急將人送醫。警方調查後，初步排除有外力脅迫狀況，已聯繫親友協助處理，墜樓原因待進一步釐清。

據悉，千越大樓目前住戶稀少，部分空間淪為廢墟，消防安檢28次未合格，被市府認定是危樓，加上曾經發生火災及自殺事件，因此被網友稱為是台中第一鬼樓，成為網紅拍攝探險影片、試膽的熱門地點。

▲女子墜落途中撞上遮雨棚緩衝，最後掉落地面。（圖／記者白珈陽攝）

千越大樓今年10月一度傳出要辦售票演唱會，業者在IG、FB狂宣傳、打廣告，預售票竟不到一天就賣光，還強調已做好防疫措施，導致民眾誤以為是一個安全、合法活動。

台中消防局當時表示，千越大樓消防安檢7年稽查28次未合格，開罰超過154萬元，並公告停業至10月31日，若一直未改善，將再依消防法連續處罰，並會斷水斷電，才弭平爭議。

千越大樓事故也引發網友熱議，有網友在臉書社團《我是台中人》討論，「早就死過好幾個人了，還有人進去自殺」、「那邊現在不是都進不去樓上了嗎」、「長得像鬼屋」，也有人認為「千越只是年久失修，荒廢了而已，哪來的鬼屋啊」。

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