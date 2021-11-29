12歲女來不及度過聖誕節　慘遭4青少年圍毆刺死

▲在親友老師口中，懷特是個貼心且受歡迎的聰明女孩。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國利物浦（Liverpool）12歲女孩懷特（Ava White）日前在布置完聖誕燈飾後，遭到4名13歲至15歲的青少年持刀攻擊，受到「致命性傷害」，送醫後被宣告不治，再也無法和家人一起度過聖誕節。這起青少年犯罪事件震驚英國，警方目前已羈押其中一名持刀的14歲男童，並依謀殺罪名起訴。

綜合外電報導，懷特25日在幫忙換上聖誕燈飾後，和朋友在市中心玩樂，但在晚間8點多和4名青少年發生口角，事態很快演變成肢體衝突。晚上8點39分，青少年對懷特拳打腳踢，其中一名14歲的男孩更是拿出事先帶在身上的鋒利短刀刺向懷特，導致懷特重傷。

▲懷特之死在英國社群媒體上引發關注。（圖／翻攝推特）

4人傷害懷特後，轉身跑向附近的學校巷（School Lane），穿越寒沃佛街（Hanover Street）後轉入艦隊街（Fleet Street）逃逸，懷特則在緊急送醫後很快宣告不治。隔天當警方在現場搜索事證時，人們帶來鮮花，哀悼一個年輕生命的逝去。

懷特在親友和老師的眼裡，是一個受歡迎又聰明的女孩，不僅惹人喜愛還很懂得貼心別人。她好朋友的姐姐，17歲的雷熙（Lacey）也對她讚不絕口，這樣一個女孩和朋友出去玩卻遇上這種事，「我覺得這事情根本不該發生」。

警方逮捕4人後，已依謀殺罪和持有刀械罪名起訴其中一名14歲男孩，將他持續羈押，另位3人則是有條件保釋候審，29日將會開庭針對此案進行庭審。