嫩人妻被抓姦竟找小王殺夫焚屍　7歲女兒目睹：舊爸爸睡著了

▲狠心的姚女與情夫將昏迷中的袁男活活打死後，焚屍滅跡。



圖文／鏡週刊

台中一名袁姓男子今年5月9日、母親節當天，帶著分居中的妻子及女兒到苗栗出遊，沒想到卻遭妻子下藥迷昏，最後被妻子的情夫載往新竹山區殺害、焚屍。袁男失蹤，弟弟報案，1個多月之後，警方循線逮捕袁妻及其情夫，一開始，情夫為保護袁妻，一肩扛下殺人罪責，後來得知袁妻絕情切割，才供出受她教唆殺害袁男，也讓整起命案真相大白。

▼50多歲的袁男對嫩妻、小王提告，不料，最後命喪二人手中。



偵辦此案的霧峰偵查隊長陳文哲（現任少年隊長）說，此案一開始只是普通的人口失蹤案，因為調閱監視器，發現袁男是自己開車離家，沒有被挾持、遭控制之嫌，而依照法令規定，只能通報「一般協尋」，無法調閱他手機發話最後地點，但警方還是透過警政署「車牌辨識系統」，查出袁男子車子在新竹橫山。

▼姚女教唆小王殺夫後，將死者搬到住處旁的菜園，潑灑汽油焚屍。



但後來發現陳男的車子遭變賣，帳戶6萬多元被盜領，研判他凶多吉少，於是以「疑似殺人命案」說服檢察官指揮偵辦，徹底調查母親節袁男人車蹤跡。

陳文哲說，事後查知，母親節當天袁男載著妻女，到苗栗西湖度假村野餐時，喝下姚女摻了安眠藥的咖啡，昏昏睡去，當時保全人員上前詢問，她說丈夫喝醉了，等一下朋友會來載，接著她通知外遇對象陳男，將老公與女兒載到新竹橫山「小王」住處。

▼姚女（右）與情夫（左）在臉書曬恩愛，互稱老公、老婆，被丈夫提告，判賠20萬元。



警方立刻拘提這對通姦男女，並搜索其同居處，結果在陳男屋外不到20公尺處的水溝裡，找到裝在米袋裡的死者屍骸，而且因為凶手焚屍，可憐的袁男已經變成一堆燒焦的白骨。

起初陳男將殺人罪責一肩扛起，堅稱因看不慣死者經常毆打妻子，而他又深愛著姚女，想要保護她，才動手殺害袁男，一切都是他幹的！跟姚無關；後來因姚女無情切割，警方才突破其心防，讓他說了實話。

▼警方逮捕陳男與姚女，陳起初一肩扛下罪責，姚則急於切割。



陳男供稱，他們將死者迷昏，在回住處後，姚女本來建議用刀殺，但他怕血跡噴賤，改用鐵棍將人活活打死，然後由姚女購買汽油，半夜焚屍，將骨骸裝袋，棄置水溝，整個過程，姚女都有參與。

更可怕的是，7歲女兒後來甚至在偵查庭上證稱：「當時舊爸爸睡著了，媽媽拿著刀子，新爸爸（陳男）跟媽媽吵架…」證實陳供述屬實；陳文哲說：「姚女戀姦情熱，帶著小孩與情夫同居，搞得孩子倫常錯亂，竟叫小王「新爸爸」。

全案上個月偵查終結，檢察官指出，去年兩人被抓姦，袁男提告，法官判賠20萬元，於是姚女主動向台中地方法院訴請離婚，但她連4,000元的裁判費都繳不起，被法官裁定駁回，在不爽被老公抓姦、判賠，又沒錢離婚的狀況下，竟動了殺機，而且兩人全無悔意，因此檢察官建請法官從重量刑。

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