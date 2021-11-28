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嘉義縣社區營造聯合成果展　展現地方特色新亮點

▲▼ 「抵家，嘉義味」嘉義縣社區營造聯合成果展 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲「抵家，嘉義味」嘉義縣社區營造聯合成果展 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣110年度縣市層級社區總體營造輔導計畫「抵家，嘉義味」社造聯合成果展，28日在嘉義縣表演藝術中心熱鬧開市，25個社區、團體、學校、鄉鎮市公所共同參與，5大主題，6種體驗、10場表演、30攤社區和文創攤位，帶您逛社區、看表演、呷特產、玩趣味，作夥「抵家，嘉義味」。

▲▼ 「抵家，嘉義味」嘉義縣社區營造聯合成果展 。（圖／嘉義縣政府提供）

成果展透過在地故事的紀錄及轉化，運用文化觀光的創新思維與新方法，創造獨具嘉義縣的文化特色，今年度以「抵家，嘉義味」為主題的展演，呈現嘉義縣藝文扎根成果及社區故事、風貌、生活影像、圖片、表演等，以「品味」各社區的多元文化面貌為概念，著重於人與人、人與環境、人與地方之間的關係，展現地方特色創造新亮點。

▲▼ 「抵家，嘉義味」嘉義縣社區營造聯合成果展 。（圖／嘉義縣政府提供）

成果展中讓大家看到傑出演藝團體雯翔舞團的示範演出，轉化在地文化故事成優美的舞蹈動作；80~90歲龍德、柳仔林社區阿公阿嬤創作的布袋戲偶說演在地故事；太保祥和文化藝術基金會將太保的傳奇故事結合社區太極拳、太鼓班、流行舞蹈班共同演繹；鄉村永續發展協會將沿海風景成為新詩創作的素材；偏鄉大埔和平社區孩子的小提琴音樂教育；嘉義縣生活美學協會南靖糖廠的故事成為劇本來戲說南靖蜜蜜史；嘉義縣共好生活協會將朴子具早期醫療文化背景，整理印製成手札，提供社區居民索取認識自己居住地的醫療文化特色等等。

▲▼ 「抵家，嘉義味」嘉義縣社區營造聯合成果展 。（圖／嘉義縣政府提供）

現場還有文化體驗及特色產品展示區，希望喚醒社區居民對自己所居住地方的認識，凝聚居民的共同體意識，一起為社區的發展共同努力，創造出更多社區活力與文化特色。

▲▼ 「抵家，嘉義味」嘉義縣社區營造聯合成果展 。（圖／嘉義縣政府提供）
嘉縣長期面臨人口老化及人口流失困境，嘉義縣正在勇敢轉型，創造農工大縣的路上前進，嘉義縣山、海、平原的物產富饒，文風鼎盛及縣內各式信仰文化興盛，保存著許許多多傳統文化精華於民間社區，嘉義縣文化觀光局長期投入推動「文化公民權」、「公民美學」，強調創造性的多元化，和民眾對於社區文化藝術創造過程的參與與付出。

▲▼ 「抵家，嘉義味」嘉義縣社區營造聯合成果展 。（圖／嘉義縣政府提供）
翁章梁指出，社區總體營造在臺灣歷經30年的努力，凝聚了很多人對地方人文地產景和產業振興的關注與認同，很多人在為社區寫故事，把凝聚認同帶回社區，讓社區不致於因人口外流而失去主體，這就是社區營造最重要的精神。

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