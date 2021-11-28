「2021光織影舞－光影藝術展」　即日開展至明年1月2日

▲臺灣首見夜光西洋棋王國 最新木都遊程FUN遊嘉義。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「2021光織影舞－光影藝術展」於110年11月1日至111年1月2日登場，以「做好防疫 迎向幸福」為主軸，採取「分區展出」、「拉長時間」、「減少裝置」低維度方式辦理，分別安排於「北香湖公園」及「KANO園區」展出。開展兩周，雙主場展區共吸引超過3萬人次遊覽，其中北香湖公園展區參考Netflix知名影集《后翼棄兵》（The Queen's Gambit），於高音譜記號廣場打造佈滿「夜光西洋棋」的童話王國，傳達「防疫須步步為營，齊心守護家園」的精神。另外，也可搭配近期超夯的「嘉義市木都一日特色遊程」，白天到「愛木村」體驗木作DIY、由舊監宿舍改建的「實驗木場」當網美外拍，夜晚再到「北香湖公園」及「KANO園區」感受光與影之美，邀請各位喜愛深度旅遊及攝影的旅客一起來FUN遊嘉義！

嘉義有兩座森林，一座是眾所周知的阿里山，另一座則是大約1000多公頃，充滿木造建築的嘉義市區。嘉義市得天獨厚，有超過6000多間各形式的木屋，素有「木材城市」之美名，視為「城市博物館」，想要深度瞭解嘉義市的「城市DNA」，又想要探訪最新的美拍景點，就絕對不能錯過「愛木村」與「實驗木場」！

隱身在文化路巷弄內的「愛木村」裡的六隻小豬，透過牠們的帶領，讓遊客們經歷一場愛木村的翻新童話─認識檜木的美麗世界。愛木村的前身是順益木業，在嘉義已有半世紀的歷史，傳承至第二代顏維德夫婦時，重新打造為愛木村休閒觀光工廠，希望透過這個空間讓更多人認識大自然中樹木的奧秘及嘉義林業發展的歷程，保留遊客們對於木頭的記憶，所以內部也特別規劃了遊戲互動區與DIY木藝體驗，讓大小朋友們到此一遊後留下快樂的回憶與記錄，藉以達到寓教於樂的目的。

閒置十幾年、持續頹圮毀損的嘉義舊監獄宿舍群，近年由市府推動「重現木都再造歷史現場計畫」，將二座四連棟共八戶日式宿舍打造成「實驗木場」，形塑別具特色的木構實作園區，也是嘉義市第一處具實驗性質的木工廠。「實驗木場」內部有新穎專業設備機具及超過30種的大小木工機具，還有一台5噸萬能試驗機，未來將作為產官學界實驗、交流、培育木業人才的基地，發揮木業文化培養皿的功能，實現嘉義市木都2.0的願景。而這些融合創新及設計概念重建的日式木建築群，也非常適合一般旅客漫遊參觀，預期將成為嘉義市繼市立美術館之後，最新且熱門的美拍打卡景點。

白天體驗完嘉義市木都之旅後，夜晚就到北香湖公園沉浸於光影童話王國吧！北香湖公園展區以「步步為（ㄨㄟˊ）營－棋遇」為主題，旅客走進代表嘉義管樂的高音譜記號廣場，迎來的是王國「城門」，彩色織帶藝術搭配雕空的裝置，在地面投射出光影，相當具有設計感，也像嘉義市給人親切的感覺，「以城為家」（City as Home）款款相待每一位貴賓，是拍攝美麗照片的絕佳位置；廣場步道兩旁則有總共32座「夜光彩繪西洋棋」，這些西洋棋就如每一位守衛家園的臺灣人民，大家團結一心，堅定而樂觀，步步為營面對疫情考驗，非常適合和親愛的人邊散步靜靜體會，感謝彼此攜手走過的每一步，內心也溫暖起來；另外在高音譜記號廣場中心，還有兩座「國王與皇后」意象的織帶藝術裝置，旅客可以發揮創意，站著或坐著，單人或多人，擺起獨特又活潑POSE拍照打卡。

嘉義市政府觀光新聞處張婉芬處長表示，今（110）年因為新冠肺炎疫情影響，全國許多大型活動延期或停辦，「2021光織影舞－光影藝術展」以防疫為優先考量，經審慎評估後採取「低維度」方式辦理，透過主題光影裝置妝點嘉義市的冬夜，為市民及各地旅客帶來溫暖與希望。歡迎大家走訪嘉義市「北香湖公園」及「KANO園區」，繼續「步步為營努力做好防疫」，也期待未來「步步迎向花開的幸福」，早日恢復正常生活。

嘉義市政府為鼓勵民眾使用大眾運輸，將延續持電子票證搭公車免費措施至110年12月31日，凡持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡、有錢卡），就可免費搭乘本市3條市區公車路線，歡迎外地旅客、市民朋友多多利用。另外市府也貼心提醒民眾，搭乘前可至「愛嘉義」APP查詢公車動態，以減少候車時間。詳細路線圖及時刻表可至本府交通處網頁-公車資訊下查詢(https://traffic.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=4138)。