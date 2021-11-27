調整疫苗抗Omicron！BNT喊「100天可交貨」　陳時中：有效會爭取

▲陳時中出席第25屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮。（圖／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

世界衛生組織將非洲出現新冠病毒新變種B.1.1.529命名為「Omicron」，其高達50多個突變點，恐成為比Delta傳染力更強的變異株。面對病毒來勢洶洶，德國BNT疫苗已表示，如有必要可調整疫苗成分，預計100天內交貨。對此，衛福部長陳時中回應，如果有效的話會盡量來爭取。

陳時中今（27）日出席第25屆身心障礙楷模金鷹獎表揚典禮，會前接受堵訪時，問題均圍繞在Omicron竄起對台灣影響。

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由於台灣鄰近香港已出現2起病例，被問及跨年管制是否加嚴？是否會增列香港為重點高風險國家？陳表示，還是要看病毒是否入侵社區，有的話不排除滾動式調整，也會持續監測世界各國疫情。

另外，針對德國BioNTech強調，如果Omicron實驗結果為逃逸變異株，就會與美國輝瑞（Pfizer）藥廠進行疫苗調整，預計6週內可完成，預計100天內可以交貨一事，陳時中回應，如果有效當然最好，但100天應該是指在實驗室研發出新疫苗，而EUA申請也要時間，不會這麼快上市，如果有效會繼續爭取。

至於美國默沙東公布最新數據，新研發的新冠口服藥物保護力不及原本公佈的5成，對重症及死亡的保護力只剩30％。被問及台灣採購是否會受影響？陳時中回應，「我們已經簽約了」。而Omicron變異點多，疫苗保護力也會相對降低，但目前還沒有科學實證顯示會降低多少。