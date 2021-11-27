「警察」取締性交易！辣妹被上銬「1萬7千元全被扣」　真相超傻眼

▲黃男假扮警察，騙花花要取締違法性交易，詐得1萬7千元。（示意圖，非案發當事人／達志影像）

記者陳羿妏／綜合報導

黃姓男子因與應召女子花花（化名）任職的經紀公司有糾紛想報復，今年8月6日佯裝成警察，到花花住處查緝違法性交易，先將花花上銬並拍照，還拿走現金1萬7千元與一支手機，接著再將花花解銬，隨後離開現場。法院日前審結，依冒用公務員名義詐欺取財罪，將黃男判刑1年2月，可上訴。

判決指出，黃男先前因竊盜、妨害自由、詐欺、侵占等案件，遭台南地院判刑確定後，於2020年7月16日服刑完畢。怎料，他因與花花任職的經紀公司發生糾紛，想要報復，遂假冒警察，到花花租屋處查緝違法性交易，將花花上銬並拍照，取走現金1萬7千元、一支手機，隨後再把花花解開手銬，離開現場。

直到花花驚覺遭騙，才趕緊報案。警方循線至台南某旅館找到黃男，並扣得現金3100元、作案衣褲、一付手銬以及手機，全案因此曝光。

花花於警詢、偵查中表示，當時她在睡覺，聽到黃男按了門鈴，便上前開門，結果對方卻突然拿出手銬將她銬住，並從她包包拿走現金，而那些錢都是她與高利貸借來的，且她沒有從事性交易。

根據經紀公司人員手機對話內容，當時小姐向他們表示，要被警察抓了，但過沒多久說是假警察、被搶劫了，覺得不對勁才下樓找經紀。

檢方根據偵訊內容，認為花花說詞明顯迴避是否從事性交易的問題，再考量對話紀錄，顯然花花聯繫的對象應是性交易仲介業者，且花花於案發當時確實誤信黃男為警察，而交出現金與手機。不過，檢方認為當時黃男將花花上銬後，於離開房間之前就已主動將手銬解開，並要求拍照，屋內擺設均未遭到破壞，未構成強盜罪，依冒用公務員詐欺取財罪，將黃男起訴。

對此，法院日前勘驗相關事證後，確認黃男犯行，考量其目前尚未與花花達成和解，犯後已歸還現金3100元、手機給花花，審酌後依冒用公務員名義詐欺取財罪，將黃男判刑1年2月，全案仍可上訴。



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