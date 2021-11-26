27歲男開300萬賓士撞橋墩！他穿LV帽T醉不醒　車上還有K他命　

▲男子身穿4萬多的LV帽T，26日凌晨駕駛價值300萬的賓士酒駕撞建國高架橋墩。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市26日凌晨3時許，1名男子駕駛賓士要價上百萬的E-Class轎車，準備上建國高架時撞上橋墩，造成汽車車頭幾乎全毀，警方到場將人救出，發現男子身穿名牌精品帽T，但全身散發出濃厚酒味，酒測值為0.74，目前人還在派出所呼呼大睡無法製作筆錄。

警方調查，27歲的涂姓男子，在26日凌晨4時許，開著要價上百萬的賓士E300轎車，在行經建國北路準備上高架往信義區方向，突然撞上閘道口橋墩，造成整台賓士車頭幾乎全毀，警方獲悉之後到場，發現涂男散發出濃厚酒味，立刻對涂進行酒測。

▲男子穿LV帽T，26日凌晨開賓士車酒駕撞建國高架橋墩，警方到場還在車上發現毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

涂姓男子初步酒測值為0.74，且面對警方詢問因喝太醉，所以根本無法應答，目前被警方帶回派出所休息，等涂姓男子清醒之後再進行釐清案情，還在車上找到1包毒品K他命，全案目前朝公共危險、毀損以及毒品等罪嫌方向偵辦。

據了解，男子開的E300賓士轎車，新車價格依照不同等級、選配，約落在300多萬元，屬於豪華中型房車，0至1百加速約6.2秒，另外，涂姓男子身上穿著LV的帽T，一件就要價4萬多元，目前警方後續將釐清案發狀況。

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