知名勇消「美女妻」不倫命理師　抓猴撞見一件事驚呆！下場很淒慘

▲徵信社老闆博哥表示，曾經有遇過女客戶委託他們竊取男友使用過的保險套。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

如果提到徵信社，一般人很容易把它跟「抓姦」、「外遇」扯上關係，而徵信社老闆博哥（謝智博）受訪時表示，徵信社並非「只能抓姦」，能做的事情有很多，客戶的奇葩要求也很多，聽了絕對讓人瞠目結舌！

博哥表示，他印象中最深刻的奇葩案件，是來自於一個女生的委託。該名女客戶跟男友交往多年卻始終等不到求婚，原本想透過小孩來逼婚，但「安全意識極高」的男友每次發生關係時都有在認真防護，讓女客戶十分困擾，因此找上博哥。經過討論後，女客戶決定每次跟男友去汽車旅館時，都找空檔告訴博哥他們的房號，而博哥則在拿到房號後、房務人員尚未清掃前，潛入女客戶與男友激戰過的房間，找到用過的保險套，並把「男友殘跡」送給女客戶。

博哥表示，女客戶是企圖要從「殘跡」中取出男友的精液，並自己進行人工受孕。而如此特殊的委託，博哥前後共接了6次，在花費約15萬元後，女客戶從此消失，博哥樂觀的認為，也許女客戶就這樣順利懷孕結婚了吧。

▲博哥表示，其實徵信社的案子千奇百怪的都有。（示意圖／博哥提供）

另一個讓博哥印象深刻的案子，則是因為「劇情轉折複雜」。這次案件的委託人是一名消防隊員，他的妻子是一名護理師，因貌美又溫柔，在他們隊上相當知名，經委託人追求，兩人順利交往並決定締結終身，當時還受到整個消防隊的祝福。而在護理師生完小孩後，就跟委託人表示想去學習一些命理相關的課程，委託人認為有興趣是件好事，也就沒有阻攔。

沒想到，護理師妻子在參加命理課程後行蹤與行為越來越詭異，於是委託人找上博哥尋求協助，經博哥的跟監，拍到許多護理師妻子與開課的命理師許多不可描述的畫面，委託人在看到愛妻與別人發生關係的畫面時，瞬間崩潰放聲大哭。

博哥指出，當初這起案件在他跟監的過程中，竟遇到其他同業也在跟監這名命理師，在與同業交流後才知該名命理師的男女關係十分複雜，因此當委託人表示還是希望能保有家庭的完整、詢問他是否還有辦法挽回時，他提議「設局」。

他們先是花重金找來A女色誘命理師，當A女與護理師開始以男女朋友的身分互稱時，博哥就安排一次命理師與護理師私下約會的時候，A女突然出現在兩人面前，以正宮的身分狠狠的打護理師一巴掌，讓護理師當下十分難堪。

▲博哥設局讓消防員妻子被女演員掌摑，讓她意識到自己所託非人。（示意圖／pixabay）

之後，A女又在委託人的授意下，闖到消防局公開上演一齣「你老婆外遇我男友，麻煩你管好自己老婆」的戲碼，這也讓委託人有充足的理由回家找護理師妻攤牌，而護理師妻更因為先前「正宮掌摑」的戲碼看清命理師渣男的真面目，兩人不但好好的溝通，女方也回歸家庭並認真經營。

至於那個誘拐人妻的命理師，博哥表示「他有其他同業跟著，想必下場應該不會好到哪去」。

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