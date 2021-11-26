　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

知名勇消「美女妻」不倫命理師　抓猴撞見一件事驚呆！下場很淒慘

徵信社老闆博哥表示，曾經有遇過女客戶委託他們竊取男友使用過的保險套。（示意圖／pixabay）

▲徵信社老闆博哥表示，曾經有遇過女客戶委託他們竊取男友使用過的保險套。（示意圖／pixabay）

圖、文／CTWANT

如果提到徵信社，一般人很容易把它跟「抓姦」、「外遇」扯上關係，而徵信社老闆博哥（謝智博）受訪時表示，徵信社並非「只能抓姦」，能做的事情有很多，客戶的奇葩要求也很多，聽了絕對讓人瞠目結舌！

博哥表示，他印象中最深刻的奇葩案件，是來自於一個女生的委託。該名女客戶跟男友交往多年卻始終等不到求婚，原本想透過小孩來逼婚，但「安全意識極高」的男友每次發生關係時都有在認真防護，讓女客戶十分困擾，因此找上博哥。經過討論後，女客戶決定每次跟男友去汽車旅館時，都找空檔告訴博哥他們的房號，而博哥則在拿到房號後、房務人員尚未清掃前，潛入女客戶與男友激戰過的房間，找到用過的保險套，並把「男友殘跡」送給女客戶。

博哥表示，女客戶是企圖要從「殘跡」中取出男友的精液，並自己進行人工受孕。而如此特殊的委託，博哥前後共接了6次，在花費約15萬元後，女客戶從此消失，博哥樂觀的認為，也許女客戶就這樣順利懷孕結婚了吧。

博哥表示，其實徵信社的案子千奇百怪的都有。（示意圖／博哥提供）

▲博哥表示，其實徵信社的案子千奇百怪的都有。（示意圖／博哥提供）

另一個讓博哥印象深刻的案子，則是因為「劇情轉折複雜」。這次案件的委託人是一名消防隊員，他的妻子是一名護理師，因貌美又溫柔，在他們隊上相當知名，經委託人追求，兩人順利交往並決定締結終身，當時還受到整個消防隊的祝福。而在護理師生完小孩後，就跟委託人表示想去學習一些命理相關的課程，委託人認為有興趣是件好事，也就沒有阻攔。

沒想到，護理師妻子在參加命理課程後行蹤與行為越來越詭異，於是委託人找上博哥尋求協助，經博哥的跟監，拍到許多護理師妻子與開課的命理師許多不可描述的畫面，委託人在看到愛妻與別人發生關係的畫面時，瞬間崩潰放聲大哭。

博哥指出，當初這起案件在他跟監的過程中，竟遇到其他同業也在跟監這名命理師，在與同業交流後才知該名命理師的男女關係十分複雜，因此當委託人表示還是希望能保有家庭的完整、詢問他是否還有辦法挽回時，他提議「設局」。

他們先是花重金找來A女色誘命理師，當A女與護理師開始以男女朋友的身分互稱時，博哥就安排一次命理師與護理師私下約會的時候，A女突然出現在兩人面前，以正宮的身分狠狠的打護理師一巴掌，讓護理師當下十分難堪。

博哥設局讓消防員妻子被女演員掌摑，讓她意識到自己所託非人。（示意圖／pixabay）

▲博哥設局讓消防員妻子被女演員掌摑，讓她意識到自己所託非人。（示意圖／pixabay）

之後，A女又在委託人的授意下，闖到消防局公開上演一齣「你老婆外遇我男友，麻煩你管好自己老婆」的戲碼，這也讓委託人有充足的理由回家找護理師妻攤牌，而護理師妻更因為先前「正宮掌摑」的戲碼看清命理師渣男的真面目，兩人不但好好的溝通，女方也回歸家庭並認真經營。

至於那個誘拐人妻的命理師，博哥表示「他有其他同業跟著，想必下場應該不會好到哪去」。

延伸閱讀
12歲童發現蜥蜴「群聚河邊」　走近一瞧驚見女屍
參加《好聲音》止步16強「轉身相戀愛奇藝總裁」　女歌手逆襲成富太
13歲女童腳趾慘被咬掉　3D食人魚劇情阿根廷真實上演

►111元就能讓整個冬天都超暖！

ET快訊
iPhone 15概念圖曝！　新增「滾輪式按鍵」
快訊／台鐵電力設備故障　龜山=礁溪雙向列車延誤
一開門就被買走！好市多51萬「財富女神黃金條塊」秒殺完售
國小女兒美字「連班導也佩服」　方法曝光！網問哪裡找得到？
南台灣傳產女老闆偷吃女婿　閨房全姿勢！女兒冷笑：我老公厲害吧
這公司給月薪3萬工作！　鄧佳華一原因嗆：絕對不去

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

渣男無極限！見到兒子嫩女友心癢癢　竟聘人夜店「下藥迷姦」

知名勇消「美女妻」不倫命理師　抓猴撞見一件事驚呆！下場很淒慘

違法放貸潤寅「害合庫損失1億」！　前副總黃伯川200萬交保

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　閨房全姿勢！女兒冷笑：我老公厲害吧

名牌帽T男「醉駕賓士」北市狂飆　失控撞爛建國高匝道

有貓膩！三重「惡少球棒隊」為6萬把人打到命危　警挖出內幕

瑪莎3惡少現況曝！進所首日就被針對　兄弟一道命令：屁孩變綿羊

交船5天就故障！國造首艘百噸新巡防艇　為防對岸越界漁船打造

傻眼！三寶爸為「10K單親補助」假離婚　老婆馬上出軌同居

和桐慘損5億！前董座楊猷傑涉圖利客戶「特別背信罪」150萬交保

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

頭部縫46針！被迫休學「每天發脾氣」　男大生回憶當下：無法原諒瑪莎惡少

不信遭詐騙！婦被勸阻回「OK的」　警見匯款動作急喊10次：假的啦

長髮妹「出生到12歲沒剪過頭髮」　吹乾要2小時！御用設計師幫改造

71歲譚詠麟爆睡23歲粉絲！發聲駁斥 女粉男友再貼「脫褲照」嗆聲

騎士等燈號被問：為何擋著不走？　阿婆聽完秒右轉...3秒後又1車違規

渣男無極限！見到兒子嫩女友心癢癢　竟聘人夜店「下藥迷姦」

知名勇消「美女妻」不倫命理師　抓猴撞見一件事驚呆！下場很淒慘

違法放貸潤寅「害合庫損失1億」！　前副總黃伯川200萬交保

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　閨房全姿勢！女兒冷笑：我老公厲害吧

名牌帽T男「醉駕賓士」北市狂飆　失控撞爛建國高匝道

有貓膩！三重「惡少球棒隊」為6萬把人打到命危　警挖出內幕

瑪莎3惡少現況曝！進所首日就被針對　兄弟一道命令：屁孩變綿羊

交船5天就故障！國造首艘百噸新巡防艇　為防對岸越界漁船打造

傻眼！三寶爸為「10K單親補助」假離婚　老婆馬上出軌同居

和桐慘損5億！前董座楊猷傑涉圖利客戶「特別背信罪」150萬交保

大陸建設X寶格麗飯店義大利名師打造雋永品味！「宝格」義式生活美學優雅享受人生

寵物新手撿到「有春」竟心絲蟲末期　家人「愛的支持」戰勝病魔

汐止精品飯店宅「豐之谷」造鎮森態王國　4字頭低總價輕鬆入主「汐港湖大矽谷生活圈」

觀四季、暢呼吸！新店華城最高峰現代別墅「逸品琚」盡享逸類人生

懂買A7不將就！雙語校園第一排「富宇哈佛苑」鎖定林口就業換屋族

渣男無極限！見到兒子嫩女友心癢癢　竟聘人夜店「下藥迷姦」

台鐵一早又爆「電車線故障」原因揭曉！竟是一隻大鳥屍體卡電線

志信今年獲利主要是股票投資　運輸本業爭取明年漲運價拚「由虧為盈」

快訊／電車線卡大鳥屍體！台鐵電力設備故障　龜山=礁溪雙向延誤

莊智淵、陳建安世桌賽16強戰碰南韓組合　老大哥有望替林昀儒復仇

澎湖馬公女護理師「彩虹橋輕生」　勇消搶命救回呼吸心跳

社會熱門新聞

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

高雄登山女被「美工刀架脖」拖草叢　撿骨師路過解救

名牌帽T男「醉駕賓士」北市狂飆　失控撞爛建國高匝道

害騎士慘摔！汐止碰瓷女索賠500網看傻

三重「惡少球棒隊」為6萬把人打到命危　警察覺貓膩

半年洗錢23億！瑪莎惡少博弈集團13人被逮

女嬰瀕死救回　母不耐開庭喊：不要她了

國造首艘百噸新巡防艇　交船5天就故障

潤寅詐貸延燒　合庫前副總深夜移送北檢

地表最大50億海洛因案　首腦背景曝

20歲警大生「空運大麻」寄到家！下場慘曝

和桐慘損5億！楊猷傑涉特別背信150萬交保

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

鄧佳華真去跑外送！　NG姿勢背包取餐網虧爆

南台灣傳產女老闆偷吃女婿　女兒冷笑：我老公厲害吧

瑪莎3惡少現況曝　知情人吐內幕

懷孕罹癌…醫問：保大人還小孩？尪冷血回「都不要」

裸身女大體突睜眼起身　全場嚇瘋逃命

大S離婚首現身！　「美回杉菜臉」摟男喝到臉紅

19歲女眼球泛黃　性行為染急性B肝

惹不起「天生易怒」星座Top 3

夫為單親補助假離婚　妻牽小王拍婚紗

又有公司要給工作！鄧佳華1原因回絕

BNT死亡通報35例　他驚：為何起初不進口？

想逃離都市！女主播一查「台東29年老房售價」嚇到夢碎

國小女兒美字「班導也佩服」　方法曝光了

汪小菲直播賣貨！媽喊觀眾「快給他送禮物」　尷尬場面曝

女友7秒「剝蝦神技」反轉　他驚覺被騙7年

更多

最夯影音

更多
林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因

林依晨產後復出「快瘦回原樣」　曝女兒小名「小小林」原因
葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

葬儀社在公寓每晚「拎拎拎」招魂　樓梯遇骨灰罈白幡住戶又氣又怕

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

退休警路邊停車突被年輕警盤查　他開電學弟：37素質都這樣嗎？

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

瑪莎案遭毆重傷男大生出院了！　親送「花＋卡片」感謝醫護人員

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

已經坐特別座了...還睡到翻桌！　瞌睡弟「夢到掉懸崖」全班笑歪

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面