三星Galaxy Note走入歷史　今年底停產！用這系列產品取代

▲Galaxy Note20 Ultra。（圖／記者邱倢芯攝）



記者崔子柔／綜合報導

雖然先前有消息指出，三星今年不會推出新款Note系列旗艦機，會在明年回歸，不過韓國媒體ETnews昨日報導稱，三星決定讓Galaxy Note系列走入歷史，現有機型會在今年底停產，計畫用 Fold系列取代Note的定位。

根據《IT之家》報導，三星決定將Galaxy Note系列排除在2022年生產計畫之外，作廢目前開發中工程機，並將設計概念融入Galaxy S Ultra中，以增加可折疊手機的產量。

據了解，三星今年生產了約320萬台Galaxy Note 20，但先前就透過將S Pen加入到 Galaxy S21 Ultra 和 Galaxy Z Fold 3 中，滿足Note系列內置觸控筆的需求。

有報料消息指出，三星在明年初發布的S22 Ultra（暫定）上，不但改變了整體產品設計，還準備提供Note筆槽等核心功能，有韓媒提到，三星做此決定是因為摺疊手機的產量增加，欲透過高工藝產能來穩定摺疊手機良率並降低成本，取代下半年的旗艦定位。

三星Galaxy Note系列這兩年間出貨量分別為2019年1270萬支和2020年970萬支，而三星電子明年對Galaxy Z系列的年出貨目標是1300萬支，超過Galaxy Note系列。