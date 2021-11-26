塗鴉藝術家前進義竹國中　顏料及回收衣物編織激盪創作

▲塗鴉藝術家與義竹國中共同創作。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣義竹鄉中正堂戶外廣場藝術改造計畫即將完工，嘉義縣文化觀光局特別邀請塗鴉藝術家「黑雞先生」與義竹國中美術藝才班學生共同創作，將塗鴉顏料及回收衣物編織兩樣媒材結合，以「義見你就chill」為主題，用繽紛色彩展現義竹年輕活力。

逗趣人偶悠閒又隨興地趴在大玉米上，讓人看了不禁會心一笑，這是藝術家對義竹的第一印象。藝術家黑雞先生表示，自己從小在都市長大，緣分讓自己成為義竹女婿，也成為義竹新住民，初次來到義竹，立刻被隨處可見的玉米田及地方悠閒又隨興的生活方式吸引，因此希望用詼諧又帶點幻想的創作方式，來重新演譯這妙不可言的心境。

義竹國中由美術藝才班一至三年級學生參與創作，創作前特別發動舊衣回收行動，由全校師生提供大量舊衣裁剪成線球，經由學生配色後編織成各式大小可愛編織線圈，看似簡單的三股辮編織，在大男生的手上卻成困難任務，幾個大男生學習如何應用線球編辮子，不斷打結、編錯方向，各個滿頭大汗直喊：「我終於知道為何女生出門打扮都要花特別多時間」。

學生們對於這次創作行動紛紛表示覺得很酷，不同以往學校教學體驗，原來舊衣還可用來當作創作素材，特別是還可與藝術家共同參與創作行動。

義竹國中校長蔣佳樺表示，這次的藝術行動對於學生來說是非常棒的學習體驗，偏鄉學校教學資源不足，在這次的規劃下，不僅讓學生可與藝術家有近距離的互動，學生們更是以實際行動來妝點家鄉。

義竹中正堂是鄉內大型的休閒運動場所，義竹國中師生表示原本暗紅色的建築外觀在藝術團隊規劃下整體都亮起來了!在這裡展示創作成果，更能突顯義竹不一樣的青春活力特色!