堅稱愛台灣而置產養老非洗錢　向心夫婦求法官「盡早結束鬧劇」

▲中國創新公司負責人向心（右）與妻子龔青（左）出庭否認涉犯洗錢罪嫌，請法官盡早結束這場鬧劇。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

中國創新公司負責人向心、龔青夫婦，被自稱中國間諜的男子王立強指為上線，2019在台被偵辦並限制出境至今，2人所涉共諜案已不起訴，卻另被起訴洗錢罪嫌，台北地院今審理時，向心自詡以遵法守紀為榮，愛台灣而來養老，「我們不是台灣的敵人！」龔青請法官「盡早結束這場鬧劇」，合議庭諭知明年（2022年）2月24日宣判。

向心夫妻開完庭挽著手受訪表示，檢察官說的都不是事實，希望法官主持公道，「盡快能讓我們回家！謝謝！非常謝謝！」向心強調，在台買房的資金跟犯罪「一點關係都沒有」。至於被當成共諜滯台2年會不會覺得很冤，向心夫妻笑說：「你們應該跟我們有同感！」被問到為何被檢方起訴，向心答稱：「你問他啊！我也搞不清楚啊！」

北院今開庭時，公訴檢察官強調本案「勿枉勿縱，有一分證據說一分話」，指向心夫妻勾結對岸涉嫌非法吸金的國太集團，將自己經營的中國創新、中國趨勢2家公司股權，與國太集團假交易，再藉此洗錢，「犯行清清楚楚」。

向心反駁檢方的指控「完全不是事實，沒有任何邏輯可言」，強調自己來台不是為了諜報、洗錢，而是看到台灣民眾善良、民風淳樸等優點，加上房地產權是永久的，不少行業超高利潤率，更在兩岸4地擁有獨特優勢，例如「旅遊飯店同比成本僅為香港1/4，收費卻是相當」，回報驚人，「正是台灣的價值所在」。

向心強調，他選擇來台退休養老，就是因為喜歡台灣，「我們不是台灣的敵人！」他自詡一生以遵法守紀為榮，「開會從不遲到，開車從不違規」，聲譽遠比金錢重要，本案絕沒犯罪，他和妻子從不參與政治，甚至沒做過選民，他們已經「被演員」2年多，「該讓我們止血回家了」。

龔青把300多字講稿一字不漏背出來，力挺老公「是一個守法到潔癖地步的人」，不可能做任何違法違規的事情，她和老公先被當成共諜，再被起訴洗錢，「我們就是沒有選擇的被演員」，請法官盡早結束這場鬧劇，她們上有老、下有小，身為母親2年沒抱過自己孩子，感謝法官聆聽她們卑微請求，「歸還我們自由回家的權利！」

本案源於王立強2019年在澳洲對當地媒體爆料，自稱被香港的中國創新公司吸收當中國間諜，到台灣發展網軍組織、以20多萬個網路帳號發動「海陸空戰」對台灣政府進行網路攻擊與霸凌，並意圖影響台灣2020年總統大選，引發國際關注。

向心夫婦當時正好在台灣，同年11月24日要搭機離境前被檢調帶回偵辦，以涉犯我方《國家安全法》罪嫌偵辦2年，最後因澳洲政府沒依司法互助管道提供向心夫妻從事間諜行為的事證，國內也查無向心夫妻與所謂網軍的資金往來，本月（11月）12日已將2人不起訴。

不過檢方懷疑向心夫妻來台購買信義區豪宅的資金可疑，偵辦後認為向心在對岸國太集團吸金案中，將2億餘元港幣犯罪所得匯到台灣漂白，向心用這筆錢置產，據此起訴向心夫婦涉犯洗錢罪嫌。律師今為向心夫婦請求解除限制出境，保證之後開庭如期出庭，合議庭將另行裁定是否准許。