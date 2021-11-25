正妹把男友名「刺嘴唇內示愛」痛爆　1周後男友要她滾：我睡了別人

▲辣模把男友名字刺在下嘴唇內，結果才過了1周就分手。（圖／翻攝自TikTok／notkazumisworld）

圖文／CTWANT

美國辣模思奎爾茨（Kazumi Squirts）因開設成人帳號小有名氣，事業雖成功，但感情上卻不順遂。她日前透露，以為自己遇到唯一，因此在嘴唇內刺了對方的名字，豈料竟遭劈腿。

根據《每日鏡報》報導，奎爾茨（Kazumi Squirts）透露，24歲遇到一個男人，確信對方是自己的唯一，因此在一周年紀念日時，在自己的嘴唇內刺了對方的名字，只要翻開下唇就能看見對方的名字，非常有意義，豈料悲劇發生。

奎爾茨說，「當時對方很驚訝，但我因為沉浸在寵愛，沒有注意到他臉上變化，一周後，我發現他和他的同事睡了，我感到極度被背叛。」她提及，自己想要一段開放的關係，因此男友跟其他女人睡覺沒有問題，但前提是要跟她說，可是男友卻沒有。

奎爾茨表示，為了表明對這份關係的承諾、與完美致敬，自己忍受了在嘴唇刺青的痛苦，過程中流了很多血、口水，結果向男友展示刺青沒多久，對方工作時間越來越長，甚至開始不接電話，最後看定位才發現他睡在女同事家。

女同事傳訊坦白一切，隨後男友也向奎爾茨拋出震撼彈，表示自己確實跟女同事睡了，因為對她已經沒有愛了，希望奎爾茨可以趕快搬走，雙方感情劃下句點。

3年後，奎爾茨仍保留刺青，時時刻刻提醒自己當時有多蠢。奎爾茨說，「已經過去幾年了，不幸的是它並沒有消退多少，我想把它改成TOILET（廁所），在某種程度上更優雅，更不愚蠢。」

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