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愛因斯坦手稿「3.65億賣出」創新高　買家傳為李嘉誠

▲▼ 愛因斯坦手稿。（圖／路透）

▲愛因斯坦手稿在巴黎佳士得拍賣。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

諾貝爾物理學家獎得主愛因斯坦的手稿23日在巴黎佳士得拍賣，成交金額高達1,170萬歐元（約新台幣3.65億元），創下愛因斯坦各類手稿拍賣價新高。《星島日報》指出，買家為香港富豪、長和系資深顧問李嘉誠。

據報導，該份手稿為愛因斯坦及其好友、瑞士物理學家貝索（Michele Besso），於1913年6月至1914年初共同撰寫的「廣義相對論」，共有54頁，其中26頁有愛因斯坦的筆跡，另25頁由貝索所寫，其餘3頁則有兩人筆跡。

手稿大部分內容是在1913年6月撰寫，記錄了兩人研究「廣義相對論」的過程，稿上有不少錯誤、被劃掉的方程式、更正的計算結果。兩人暫停有關研究後，貝索將手稿帶到義大利。

▲▼ 愛因斯坦手稿。（圖／路透）

▲手稿。（圖／路透）

據外電報導，愛因斯坦手稿的起拍價為150萬歐元，但很快就超過350萬歐元的估價，最後由2名競標者通過電話競價，每次加價幅度為20萬歐元，最終以1170萬歐元拍出。

《星島日報》引述消息稱，買家為李嘉誠，但李嘉誠基金會表示不評論此一事件。 李嘉誠於2017年香港主權移交20周年時受訪時，曾引用愛因斯坦名句：「永不要放棄想做的事，擁有大夢想的人，比知道所有事物的人更具力量」（Never give up on what you really want to do . The person with big dreams is more powerful than one with all the facts），勉勵年輕人要有夢想。

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