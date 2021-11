愛因斯坦手稿「3.65億賣出」創新高　買家傳為李嘉誠

▲愛因斯坦手稿在巴黎佳士得拍賣。(圖/路透)

記者蔡儀潔/綜合報導

諾貝爾物理學家獎得主愛因斯坦的手稿23日在巴黎佳士得拍賣,成交金額高達1,170萬歐元(約新台幣3.65億元),創下愛因斯坦各類手稿拍賣價新高。《星島日報》指出,買家為香港富豪、長和系資深顧問李嘉誠。

據報導,該份手稿為愛因斯坦及其好友、瑞士物理學家貝索(Michele Besso),於1913年6月至1914年初共同撰寫的「廣義相對論」,共有54頁,其中26頁有愛因斯坦的筆跡,另25頁由貝索所寫,其餘3頁則有兩人筆跡。

手稿大部分內容是在1913年6月撰寫,記錄了兩人研究「廣義相對論」的過程,稿上有不少錯誤、被劃掉的方程式、更正的計算結果。兩人暫停有關研究後,貝索將手稿帶到義大利。

▲手稿。(圖/路透)

據外電報導,愛因斯坦手稿的起拍價為150萬歐元,但很快就超過350萬歐元的估價,最後由2名競標者通過電話競價,每次加價幅度為20萬歐元,最終以1170萬歐元拍出。

《星島日報》引述消息稱,買家為李嘉誠,但李嘉誠基金會表示不評論此一事件。 李嘉誠於2017年香港主權移交20周年時受訪時,曾引用愛因斯坦名句:「永不要放棄想做的事,擁有大夢想的人,比知道所有事物的人更具力量」(Never give up on what you really want to do . The person with big dreams is more powerful than one with all the facts),勉勵年輕人要有夢想。