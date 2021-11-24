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台中驚見「一蘭貪吃蛇」人潮！排隊長過秋紅谷　空拍照曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

台中一蘭拉麵24日開幕，清晨5點就出現200至300人的排隊人潮沿著對街秋紅谷公園的朝富路，一路延伸到市政北七路。有網友PO出高空拍攝的照片，直呼「都那麼愛排隊嗎？」「大家都不用上班，真好」。

有網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出高空拍攝一蘭拉麵的排隊人潮。圖片顯示，從靠近台灣大道的一蘭拉麵店內延伸到朝富路（秋紅谷），再從秋紅谷到市政北七路轉角，隊伍超過整個秋紅谷長度。

▲▼台中驚見「一蘭貪吃蛇」人潮！排隊長過秋紅谷　空拍照曝光。（圖／翻攝爆廢公社公開版、民眾提供）

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▲ 一蘭拉麵排隊人潮空拍圖。（組圖／翻攝爆廢公社公開版、民眾提供）

網友看完紛紛留言，「台中來台北不用2小時，然後在那排十幾個小時才吃到」、「去台北吃完回來說不定排隊的還沒吃到勒」、「台灣人天性愛排隊，根本不是為了好吃而去」、「貪食蛇的概念」、「排的不是隊，是麻木跟風。吃的不是拉麵，是對日本的思念」、「這…也太誇張…雖然我也很想吃吃看，但真的太誇張」、「連吃個拉麵也要被人消遣，真可憐」。

也有人說，「拍照角度跟高度，版主來頭不小喔」、「能夠從那個角度拍照的人生才棒」、「這個視野要住在寶輝秋紅谷才有辦法拍」。

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