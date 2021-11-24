3年投注1.7億！台東教師宿舍總體檢　饒慶鈴：降低教師流動率

▲台東長濱鄉竹湖國小新建教師宿舍，舉行啟用典禮。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣政府爭取經費補助竹湖國小新建教師宿舍，24日舉行啟用典禮。縣長饒慶鈴表示，重視學校的教學品質，尤其是資源相對欠缺的偏遠地區，近3年來投入約1億7千萬元興建教師宿舍、宿舍修繕工程，給教師更好的住宿環境；另進行校舍耐震能力改善等校舍補強工作。



饒慶鈴表示，縣府以提供師生安全安心的學習與居住環境為施政核心，積極向中央爭取改善縣內中小學教師宿舍經費，去年尚武國小教師宿舍落成啟用，並獲教育部核定補助大溪、霧鹿、三間及海端等4所學校約4583萬元興建教師宿舍，已完成設計規劃並申請建照中；關山國中教職員宿舍也獲得補助約1600萬，目前招標中；另外，2019年至今爭取約9000萬元，補助共63所偏遠地區中小學修繕宿舍，包括防水隔熱、修補牆面、浴室排水系統等，或購置衣櫃及廚房用品等宿舍設備，除了今年尚有4校修繕工程進行中，其餘學校皆已完成。

▲▼縣長饒慶鈴參觀新建教師宿舍，對周邊環境及內部陳設相當滿意。

竹湖國小位於台東縣最北端長濱鄉，因原教師宿舍建築年代久遠、屋況不佳，讓該校教師多在外租屋或學校住宿，也使得師資流動較為頻繁，進而影響教學與學生學習績效，因此，縣府向教育部爭取補助556萬7859元，縣自籌61萬8651元，共補助618萬6510元進行教師宿舍新建，在宿舍原址拆除重建。

宿舍建築規劃1層樓共計6間教職員房間，其中1間為無障礙環境設計及1間廚房。除了主體建築物，另補助約53萬元添購宿舍內設備，例如床舖、書桌等基本家具及冰箱、洗衣機等電器設備，透過居住環境品質的改善，讓教師不必為基本生活需求勞碌奔波，能有更多心力放在教學。

啟用典禮後，縣，饒慶鈴也親自前往視察教師宿舍環境，有個人獨立空間，可以讓老師同儕間相互討論教學經驗或聯誼，饒慶鈴覺得相當不錯，也希望老師們滿意，能夠願意留下來，一同為孩子們及杏壇貢獻。