知名建設公司總裁涉性侵！3度毀人貞操產女　他竟拿10萬逼撤告

▲本月21日晚間，A小姐（右）帶女兒與黃文程（左）在高鐵站碰面，黃一度抱著女嬰。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

知名建設公司總裁黃文程遭一名女子指控，他以合作成立建材公司當誘餌，2年前把她騙到北市一處摩鐵三度性侵得逞，今年6月還因此產下黃的親骨肉，從去年底懷孕到今年中旬生下小孩，女子多次傳訊、打電話給黃要求出面負責，但他皆不聞不問，訊息已讀不回，直到今年10月對他提出妨害性自主告訴，黃才悻悻然現蹤。

本刊上週末在高鐵台中站獨家直擊總裁探望親生骨肉的情景，但他似乎只關心自己被告官司，一開口就要女子撤告，但遭女子拒絕，女子要他抱抱親生骨肉，試圖想喚醒他內心沉睡已久的良知，但總裁根本不為所動，全程面無表情。





▲今年67歲的黃文程是建設公司總裁，事業有成。（圖／翻攝建設公司官網）

被害人Ａ小姐指控，黃文程貴為建設公司老闆，旗下擁有數十家子公司，人品本應受人敬重，但他卻用謊言將她騙到汽旅，三度對她強制性交，她因宗教信仰堅守30多年貞操，卻被他一已之私的貪婪毀了一生，認為這位外貌看似垂垂老矣的總裁，其實是位披著羊皮的大色狼。

「我終於得到妳了！」Ａ小姐回想黃文程完事後，脫口的第一句話，讓她毛骨悚然。與她們母女會面過程中，黃竟當著5個月大女兒的面前狂抽菸，還指著女兒大罵：「她是來討債的！」「看三小！」，令她很心痛。黃最後拿出10萬元現金，承諾以後每個月給她5萬元要求撤告，態度毫無反省之意。

▲提到遭黃文程性侵的過程，A小姐（圖）氣憤難平。

Ａ小姐與黃事後在簡訊溝通時，黃多次故意寫「買房」的事，但她從頭到尾沒提過，懷疑黃製造假證據，企圖誣指她利用女兒勒索金錢。Ａ小姐希望黃為他的罪行付出代價，也能負起為人父應盡的責任，還給她們母女一個公道。

▲▼產女後，A小姐經常傳女兒的照片給黃文程，但黃均已讀不回。

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