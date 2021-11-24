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攜手共進，同心圓夢　上海市台協換屆圓滿成功

記者趙禕/上海報導
上海市台灣同胞投資企業協會11月23日慶祝成立27週年，同時改選了第十屆協會會長、副會長、秘書長及理監事單位。現任上海市台協會長張簡珍獲選連任，上海市台辦經濟處處長丁磊獲推選兼任市台協秘書長，並有277位企業及單位代表被推選為協會理事，其中107位企業及單位代表被推選為常務理事。為配合防疫工作，本次大會採取了主會場加各區分會場線上線下雲端視頻連線的方式召開。

▲▼上海市台灣同胞投資企業協會11月23日慶祝成立27週年並圓滿完成換屆改選工作。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台灣同胞投資企業協會11月23日慶祝成立27週年並圓滿完成換屆改選工作。（圖／記者趙禕攝）

▲▼上海市台灣同胞投資企業協會11月23日慶祝成立27週年並圓滿完成換屆改選工作。（圖／上海市台協提供）
上海市台協成立於1994年，由在上海投資的台灣企業組成，為在上海的台灣企業、台胞和台灣青年提供各項幫助與服務，並獲得大陸民政部授予「全國先進民間組織」、上海市民政局授予「上海市先進民間組織」、大陸中國社會組織規範化評估評定為4A級社團組織等榮譽稱號；同時也是大陸國台辦授牌的大陸首個「海峽兩岸青年就業創業示範點」。
上海市台協目前有2200家企業及個人會員，成立以來一直提供會員企業轉型升級輔導、台灣青年實習就業、政策法規講座、會員交流聯誼、急難解困、愛心公益等；不但積極參與上海花博會等大型活動、舉辦兩岸台企產品展銷會、徵才博覽會、「一帶一路」投資考察、「心系兩岸關懷感恩」之旅等活動，還長期支持幫扶貧困地區，更屢屢在兩岸發生重大災難事件的時候率先捐款捐物，奉獻愛心賑濟受災民眾。
上海市台辦主任鍾曉敏今天到場祝賀上海市台協成立27週年。她表示，上海市台協在例屆會長、協會骨幹和廣大會員的共同努力下，為在滬台商、台企主動融入上海的經濟社會發展，充分發揮橋樑和紐帶作用，為密切兩岸同胞的交流交往、大力推動滬台兩地經貿合作、促進兩岸關係和平發展做出了積極的貢獻。上海將以更加開放的姿態、更加務實的舉措，繼續關心和支持廣大台商在此發展，讓廣大的台商台胞在滬生活舒心、投資放心、開展安心，衷心希望市台協和廣大的台商把握新契機，瞄準新目標，作出新貢獻。

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台辦主任鍾曉敏。（圖／記者趙禕攝）
今天的會議除了審議了第九屆上海市台協各項工作報告及財務收支情況之外，同時進行了第十屆協會會長、副會長、秘書長及理監事單位的改選。第九屆上海市台協會長張簡珍獲選連任，繼續擔任第十屆上海市台協會長；另外推選楊明潭、陳正文、胡興中、李崇章、李錦漳、李德治、葉子禎、林建雄等8位企業代表擔任上海市台協第十屆理事會常務副會長；第十屆上海市台協秘書長則由上海市台辦經濟處處長丁磊獲推選兼任。另外還有277位企業及單位代表被推選為協會理事，其中107位企業及單位代表被推選為常務理事。

▲新任第十屆上海市台協會長、常務副會長、秘書長等主要幹部。（圖／上海市台協提供）

▲新任第十屆上海市台協會長、常務副會長、秘書長等主要幹部。（圖／上海市台協提供）

▼大會審議通過第九屆上海市台協各項工作及財務收支報告。（圖／記者趙禕攝）

▲▼大會審議通過第九屆上海市台協各項工作及財務收支報告。（圖／記者趙禕攝）
張簡珍會長在獲選連任之後感謝所有會員代表的支持，她將和上海市台協全體會員單位一起努力，攜手合作，只要全體理事、全體會員擰成一股繩、心往一處想、勁往一處使，上海市台協第十屆理事會一定能創造出新成績，一定能展現出現代社會組織的新氣象，共同將上海市台協打造成一個值得大家驕傲的大家庭。

▲上海市台協會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）

▲上海市台協會長張簡珍。（圖／記者趙禕攝）
第十屆上海市台協還首次成立了監事會，負責監督會員代表大會和理事會的選舉、罷免，監督理事會、常務理事會執行會員代表大會的決議，檢查協會財務和會計資料，向業務主管單位、登記管理機關以及稅務、會計主管部門反映情況等工作。企業代表張秀琬獲推選擔任首屆監事長。
上海市台辦副主任王立新祝賀上海市台協選出新一屆幹部，並期許新一屆上海市台協繼續堅持九二共識和一個中國原則，進一步凝聚廣大台商，強化使命擔當，努力當好全國各省市台協的排頭兵和先行者，為促進滬台交流和深化兩岸融合發展提供新動力，為促進兩岸和平發展和中華民族的偉大復興作出新貢獻。他表示，上海市台辦將繼續秉持兩岸一家親的理念，全心全意為台商台胞辦實事、做好事、解難事，率先與台灣同胞分享大陸的發展機遇，推動各項惠台政策落地，扎實推進兩岸交流合作，以通促融，以會促融，以情促融，持續關心支援廣大台商朋友在滬發展。

▲上海市台辦副主任王立新。（圖／記者趙禕攝）
▲上海市台辦副主任王立新。（圖／記者趙禕攝）
本次大會還為2021年度優秀台資企業、第九屆協會之星、第九屆優秀工委會和優秀工作部頒發獎牌。

▲▼大會為2021年度優秀台資企業、第九屆協會之星、第九屆優秀工委會和優秀工作部頒發獎牌。（圖／上海市台協提供）
▲▼大會為2021年度優秀台資企業、第九屆協會之星、第九屆優秀工委會和優秀工作部頒發獎牌。（圖／上海市台協提供）

▲▼大會為2021年度優秀台資企業、第九屆協會之星、第九屆優秀工委會和優秀工作部頒發獎牌。（圖／上海市台協提供）

▲▼大會為2021年度優秀台資企業、第九屆協會之星、第九屆優秀工委會和優秀工作部頒發獎牌。（圖／上海市台協提供）

▲▼大會為2021年度優秀台資企業、第九屆協會之星、第九屆優秀工委會和優秀工作部頒發獎牌。（圖／上海市台協提供）

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