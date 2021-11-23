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暌違18年　台灣熱銷國際兒童繪本《Guji-Guji》出續集

▲▼經典童話書《Guji-Guji》重返。（圖／信誼基金會提供）

▲經典童話書《Guji-Guji》相隔18年帶著續集重返。（圖／信誼基金會提供）

記者許敏溶／台北報導

榮獲國際多項圖書大獎的《Guji-Guji》圖畫書，更創下台灣第一本原創圖畫書改編兒童劇登上紐約藝術舞台演出紀錄，在暌違18年後，作者陳致元以繽紛多彩的繪畫風格，重新詮釋這個受孩子歡迎的鱷魚鴨故事，創作出續集《Guji-Guji不見了》，希望讓歡樂俏皮的鴨子湖故事，陪伴孩子用滿滿的自信和勇氣，面對環境的瞬息萬變。

《Guji-Guji》為台灣童書作家陳致元獲得第十五屆信誼幼兒文學獎的作品，在全球超過16種語言翻譯出版，更榮登韓國、美國童書暢銷排行榜TOP10，還榮獲瑞典Peter Pan Prize小飛俠圖畫書獎，被瑞典、紐西蘭、西班牙等多國劇團改編為兒童劇演出，並創下台灣第一本原創圖畫書改編兒童劇登上紐約藝術舞台演出紀錄。

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▼台灣童書作家陳致元創作的經典童話書《Guji-Guji》。（圖／信誼基金會提供）

▲▼經典童話書《Guji-Guji》重返。（圖／信誼基金會提供）

陳致元回憶說，《Guji-Guji》經典繪本故事，源自一次和幾位外國友人一趟漫長旅途中，每個人都分享著彼此故事，其中一位從小被白人領養的美韓混血兒，娓娓述說在白人家庭、社會長大過程中，遭遇過許多自我認同以及被人排擠的困境，讓他他深受震撼。

陳致元表示，希望孩子能學習包容不同的人與事物，以更寬廣的心胸去看待世界，因為每一個生命的誕生都是一種奇蹟，都值得我們尊重，所以後來便創作《Guji-Guji》圖畫書，也獲得第15屆信誼幼兒文學獎「圖畫書創作」佳作獎，開啟二十年來精彩的童書創作生涯。

陳致元提到，每一次和小讀者分享這個故事時，總有小朋友睜大眼睛問：「Guji-Guji、蠟筆、斑馬、月光，再來呢？」面對孩子期待他再多說點什麼關於鴨子湖裡發生故事，他始終沒有忘記這個約定，故在睽別18年後，用活潑亮麗的全新面貌和讀者見面，創作了續集《Guji-Guji不見了》，除了和孩子們分享更多湖畔的日常故事，也希望讓小讀者們更深入的認識鱷魚鴨的家人、愛的後盾，以及彼此如何用默契和信賴，機智和勇敢，一起面對困難、解決問題。

▲▼經典童話書《Guji-Guji》重返。（圖／信誼基金會提供）

▲信誼基金會布置《Guji-Guji》鴨子湖的情境。（圖／信誼基金會提供）

為迎接18年後到來的嶄新鱷魚鴨，信誼基金會特別在小太陽親子書房立體輸出，布置鴨子湖的情境，親子拍照打卡上傳FB便可以獲得精美限量禮物。

上誼文化總經理陳麗玲表示，這隻鱷魚鴨不僅在台灣深受喜愛，也陪伴著全世界不同種族和語言的許多孩子認識自我、一起長大，而在全新面貌再度和孩子見面之際，首刷雙書聯賣加贈鱷魚鴨生日卡外，特別在信誼親子書房、誠品書店、蔦屋書店、台南市立圖書館等，規劃一系列的親子故事分享和作者陳致元塗鴉見面會，歡迎大小朋友一起來同樂。

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