退役少校闖營區疑竊機密「應訊內容外洩」！檢方要法辦了

▲涉嫌潛入左營軍區的陳姓男子（中）遭移送。（資料照／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞、吳奕靖／高雄報導

高雄市左營區海軍軍區12日晚間傳出，一名已退役的陳姓少校軍官持造假證件闖入軍區。事後，陳男落網應訊時否認想竊取軍事機密，他辯稱自己因欠下債務，想在營區尋短，但沒有勇氣而作罷；目前檢方已向法院聲押陳男獲准。然而，橋頭地檢署今針對應訊內容外洩，表示依「偵查不公開作業辦法」，將依法查辦。

回顧整起事件，陳姓退役少校當時以假證件騙過左營軍區崗哨後，翻牆進入海軍教育訓練暨準則發展指揮部辦公室，停留約一個小時，軍方衛哨發現有異確認時，陳趁隙逃逸；軍、警專案小組16日深夜在高市區逮捕陳男，17日偵訊後送橋頭地檢署複訊，檢察官向法院聲押獲准。

據悉，陳男於退伍前，即因債務問題被軍方列為汰除名單，而他在主動申請退伍後，並沒有返回老家台中，反而留在高雄租屋居住，而且還向以前的同袍刺探相關軍中情形，辦案人員懷疑他想探軍事機密販售。

陳男應訊時堅決否認竊取軍事機密，他辯稱因欠債太多，無力償還，所以決定返回營區辦公室輕生，不過，待了將近1個小時，因沒有勇氣輕生，所以才離開現場。

對於陳男說詞，辦案人員持保留態度，認為陳要尋短，可在其他處所，為何需要回到軍中營區？所以已將陳的手機、電腦等證物，送到有關單位鑑定，進一步追查有無軍事機密，若涉及國家安全，由於一審院檢均無管轄權，也將報請高雄高分檢指揮偵辦。

對此，針對應訊內容曝光，橋頭地檢署今表示，依「偵查不公開作業辦法」第 9 條第1項第1款規定，為不准公開之事項，對於應訊內容是否有遭外洩情事，本署將依法查辦。

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